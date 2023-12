Proton: Mail bekommt erste Beta einer Desktop-App für Windows & Co

Der auf verschlüsselte Kommunikation spezialisierte Anbieter Proton hat jetzt die bereits vor geraumer Zeit versprochene Desktop-App für den Zugriff auf seinen Mail-Dienst als Betaversion verfügbar gemacht. Damit kann man Proton Mail jetzt komfortabel unter Windows nativ nutzen.

Desktop-App für soll Komfort & Sicherheit bieten

Wie Proton mitteilte, steht ab sofort für eine beschränkte Zahl von zahlenden Nutzern eine erste Betaversion des Desktop-Clients für Proton Mail zum Download bereit. Da es sich um eine Vorabversion handelt, gibt es noch eine Reihe von Einschränkungen bei der Funktionalität. Einige Features wie etwa ein Offline-Modus sollen erst später nachgereicht werden.Nach Angaben von Proton selbst will man den Nutzern die "robuste Verschlüsselung" für den Mail- und Kalender-Dienst des Unternehmens mit dem Komfort einer dedizierten Desktop-App zur Verfügung stellen. Neben Windows ist Proton Mail jetzt auch für macOS in Form einer Desktop-App verfügbar und damit auf allen großen Plattformen mit einer eigenen App vertreten, so die Entwickler. Gleichzeitig hieß es, dass man eine Linux-Variante zu einem späteren Zeitpunkt nachliefern will.Noch ist der Funktionsumfang der Proton Mail Dresktop-App wie erwähnt etwas beschränkt. Neben dem fehlenden Offline-Modus kann man sie derzeit auch nur mit einem einzelnen Account verwenden, da noch keine Möglichkeit für den Kontowechsel integriert ist. Bei der Verfügbarkeit der App gilt aufgrund des Beta-Status' noch eine weitere Einschränkung.Die Beta ist ausschließlich für Kunden erhältlich, die auch bereit sind, das Visionary-Abonnement von Proton abzuschließen. Jährlich werden dafür fast 360 Euro fällig, weil man monatlich aktuell 30 Euro zahlen muss. Erst zu einem späteren Zeitpunkt soll die Proton Mail Desktop-App für alle Nutzer verfügbar sein, wobei die Entwickler einen Release zu einem ungenannten Termin im Lauf des Jahres 2024 anstreben.