The Grand Tour: Eurocrash - Amazon stimmt auf das Serienspecial ein

The Grand Tour kehrt schon bald mit einem neuen Special zu Amazon Prime Video zurück: In Eurocrash begleiten wir Richard Hammond, Jeremy Clarkson und James May dann auf einen wilden Roadtrip quer durch Osteuropa. Jetzt gibt es den ersten Vorgeschmack in Form eines Trailers.Wie zuletzt auch schon geht The Grand Tour somit nicht mit einer ganzen Staffel weiter, sondern lediglich mit einer einzelnen Episode, immerhin aber erneut in Überlänge. In dieser verschlägt es die drei Autonarren ausgehend von Danzig in Polen auf eine mehr als 2200 Kilometer lange Reise durch Mittel- und Osteuropa, bis sie schließlich den Bleder See in Slowenien ansteuern.Bevor sie dort ankommen, nehmen die Drei unter anderem an einem spektakulären Rennen mit Formel-1-Autos in Polen teil, besuchen ein Gefangenenlager, gewinnen in Krakau einen Formel-1-Weltmeister für ihr Team und testen in der Slowakei ein osteuropäisches Hypercar, einen Škoda-Rennklassiker und das fortschrittlichste fliegende Auto der Welt, heißt es in Amazons Ankündigung.Für Fans sicherlich auch nicht ganz uninteressant: Während Jeremy Clarkson die Reise in einem Mitsuoka Le-Seyde antritt, nimmt Richard Hammond hinter dem Steuer eines Chevrolet SSR Platz. James May ist schließlich im Crosley Convertible unterwegs. Zu sehen gibt es The Grand Tour: Eurocrash ab dem 16. Juni 2023 weltweit bei Prime Video