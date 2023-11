MwSt. geschenkt: Media Markt & Saturn starten großen Dyson-Rabatt

Bei Media Markt und Saturn startet jetzt die nächste 19-Prozent-Aktion. Die Händler schenken euch die Mehrwertsteuer (MwSt.) beim Kauf von Dyson-Produkten. Akku-Staubsauger, Luftreiniger und Haarstyler sind somit aktuell zum Sparpreis zu haben.

Anzeige

Media Markt Saturn

Die Mehrwertsteuer-Aktion ist zurück

Media Markt und Saturn: Mehr als nur Staubsauger

Dyson 19% MwSt.-Rabatt Jetzt bei Media Markt sparen!

Zum Angebot

Dyson 19% MwSt.-Rabatt Jetzt bei Saturn sparen!

Zum Angebot

In den Online-Shops von Media Markt und Saturn verbindet man die Dyson-Markenwoche mit einem MwSt.-Rabatt , sodass die Haushaltsgeräte des beliebten Herstellers preislich weiterhin auf dem günstigen Black-Friday-Niveau liegen. Der Preisnachlass liegt bekanntlich bei etwa 15,96 Prozent.Der "Abzug" der Mehrwertsteuer erfolgt in diesem Fall nicht erst im Warenkorb, der Rabatt ist bereits in den Produktpreis auf den Aktionsseiten eingerechnet. Achtet beim Kauf zudem auf die Angabe des "Tiefstpreis" der letzten 30 Tage, um zu erkennen, ob es sich tatsächlich um ein Schnäppchen handelt.Eine berechtigte Frage, die einfach zu klären ist. Media Markt erlässt euch die Mehrwertsteuer. Vom Endkundenpreis aus gesehen braucht es aber nur 15,96 Prozent, um den "steuerfreien" Betrag zu erreichen. Ein Beispiel: 100 Euro + 19% MwSt. = 119 Euro, 119 Euro - 15,966% = 100 Euro.Der Dyson V15 Detect Absolute gehört theoretisch zu unseren Favoriten, auch wenn er mit 598 Euro minimal teurer als zum Black Friday verkauft wird. Alternativ ist auch das Angebot des neuen Akkusauger Dyson Gen5detect Absolute interessant, das nur noch mit 755 Euro zu Buche schlägt. Ebenso sollte man auf die "älteren" kabellosen Staubsauger achten, etwa den Dyson V11 (2023) oder den Dyson V10 Absolute (2023) - beide für je 487 Euro.Abseits des Bodenpflege-Sortiments erhält man den MwSt.-Rabatt bei Media Markt und Saturn auch auf weitere Dyson-Produkte. Etwa den verschiedenen Heizlüftern und Luftreinigern oder aber auf beliebte Haarstyling-Geräte, wie den Dyson Supersonic Haartrockner, den Dyson Airwrap Haarstyler oder den Dyson Corrale Haarglätter. Insgesamt sind 25 Produkte Teil der 19-Prozent-Aktion.