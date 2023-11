Super kommt: Nvidia baut erst mal keine RTX 4070 Ti & RTX 4080 mehr

Nvidia soll seine Partner darüber informiert haben, dass man die Produktion der Modelle RTX 4070 Ti und RTX 4080 stoppt. Mit dem Ende der Massenfertigung will das Unternehmen Platz machen für seine neuen Modelle mit dem Namenszusatz "Super".

Bis Nvidia offiziell zu den aktuellen Maßnahmen Stellung bezieht, wird es wohl noch etwas dauern. Inoffizielle Quellen wollen jetzt aber bestätigen können, dass das Unternehmen das Ende der Modelle RTX 4070 Ti und RTX 4080 eingeleitet hat.Laut der Seite Board Channels, die Quellen und Informationen von Nvidia-, AMD- und Intel-Board-Partnern sammelt, wurden die Partner des Unternehmens über das Ende der Massenproduktion informiert. Entsprechend sollen die Grafikchips ab diesem Quartal auslaufen.Das Ende der Modelle kommt demnach aber passend zum Start der nächsten Generation von RTX-Modellen. Nachdem Nvidia die letzten Bestände an Boardpartner verteilt habe, würden diese jetzt im nächsten Schritt ihre Bestellungen für die Nachfolger aufgeben. Aktuelle Informationen sprechen dafür, dass die RTX 4070 Ti Super und RTX 4080 Super im Januar starten könnten.Wenn der Bericht zutrifft, muss der jetzige Stopp der Produktion der RTX 4070 Ti und RTX 4080 aber nicht das endgültige Ende für diese Modelle bedeuten. Zum Start neuer Varianten hat Nvidia auch schon in der Vergangenheit seine Produktionskapazitäten umgeschichtet, da diese häufig dasselbe PCB-Design verwenden, wie die Vorgänger.Wie Videocardz in seiner Analyse schreibt, kann man davon ausgehen, dass Nvidia nach dem Fokus auf die neuen Modelle auch die Produktion der Vorgänger wieder aufnimmt, dann aber wohl nicht mehr im selben Umfang wie zuvor.