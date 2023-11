Media Markt: Laptops mit Intel-Hardware heute zum Knaller-Preis

Intel und Media Markt zeigen sich in der Cyber Week mit tollen Laptop-Angeboten. Modelle von Lenovo, HP, Asus, Razer und Medion sind aktuell stark reduziert - von Einsteiger- bis zu High-End und Gaming-Notebooks. Wir verraten euch die besten Deals im Überblick.

Anzeige

HP

Notebook-Schnäppchen mit Intel-Prozessoren

Die Laptop-Highlights bei Media Markt

Lenovo Yoga Slim 6i Jetzt für 899 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

LG Gram 17 Jetzt für 1149 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Es gibt kaum einen besseren Zeitpunkt als sich mit einem neuen Notebook auszustatten als in der Cyber Week bei Media Markt. Entsprechend sinken die Preise für namhafte Modelle , allesamt mit einem leistungsstarken und somit besonders zukunftstauglichen Intel-Antrieb . Dass man dabei nicht einmal tief in den Geldbeutel greifen muss, zeigen die nachfolgenden Angebote.Zum Surfen im Web, Checken von E-Mails und zum Erstellen und Bearbeiten von Dokumenten bietet sich der Griff zu einem günstigen Mittelklasse-Notebook an, etwa dem Medion Akoya E15415 . Der 15,6-Zöller wird von einem Intel Core i5-Prozessor angetrieben, kommt mit 512 GB Speicher und kostet bei Media Markt zum Black Friday jetzt nur noch 479 Euro. Wem das zu wenig Premium-Feeling ist, der könnte sich für den Lenovo Yoga Slim 6i interessieren.Wer mehr Leistung und eine schnelle SSD benötigt, dem empfehlen wir einen Blick auf das LG Gram 17 . Im größeren 17-Zoll-Format kommt hier ein Intel Core i7 mit bis zu 5,0 GHz und Intel Iris Xe-Grafik zum Einsatz, der das Notebook vor allem im Multimedia- und Kreativbereich beschleunigt. Für 1199 Euro sind außerdem eine Auflösung mit 2560 x 1600 Pixel, 16 GB RAM, eine 1-TB-SSD und Dolby Atmos mit von der Partie.Und zu guter Letzt richtet sich Media Markt an Gamer. Für 799 Euro erhält man etwa das HP Victus 15 (15 Zoll) mit Nvidia GeForce RTX 3050 zum reduzierten Preis von nur noch 799 Euro. Mehr Gaming-Leistung kitzelt zudem das Asus TUF Gaming F17 (17 Zoll) aus einem Intel Core i7 und der GeForce RTX 4050 heraus. Und wer es noch eine Nummer größer möchte, der sollte sich das Asus ROG Strix G18 mit Cyber-Week-Rabatt auf jeden Fall näher ansehen.