Nur für 2 Tage: Media Markt und Saturn starten Singles-Day-Deals

Bei Media Markt und Saturn startet jetzt der Singles Day. Der kleine Bruder des Black Friday zeigt sich in den Online-Shops mit vielen güns­tigen Angeboten, die nur an diesem Wochenende gültig sind. Wir haben einen Blick in die Prospekte geworfen, das sind die besten Deals.

Singles Day trifft auch Black-Friday-Deals

bis Montag, den 13. November um 9 Uhr

Günstige FritzBox, Laptops, SSDs & Smartphones

Fernseher, Kameras und Haushaltsgeräte reduziert

Der Singles Day 2023 (11.11.) wird nicht mehr nur im asiatischen Raum gefeiert, auch deutsche Händler nutzen den Schnäppchentag für ihre Rabattaktionen. So etwa Media Markt und Saturn , die damit ihre Weekend-Deals verbinden - auch bekannt als "Wochenendknaller". Der Preisnachlass gilt dabei nur wenige Tage, und zwarNachfolgend findet ihr die von uns ausgewählten Highlights der Rabattaktionen, die auch Teil der Black (Friday) Deals sind. Eine umfangreiche Übersicht erhaltet ihr direkt auf den Aktionsseiten von Media Markt und Saturn . Sagt uns gerne in den Kommentaren, ob ihr fündig geworden seid.Die Lieferung ist ab 59 Euro versandkostenfrei. Außerdem erhaltet ihr 11-fach-Bonuspunkte, wenn ihr euch mit euren MyMediaMarkt- bzw. MySaturn-Accounts einloggt. Bekanntlich kann während der Bestellung zudem eine Abholung in den Filialen reserviert oder Services wie Aufbau, Alt­ge­rä­te­mit­nah­me und Finanzierung in Anspruch genommen werden.Zu unseren Schnäppchen-Favoriten bei Media Markt und Saturn gehören am Singles Day in jedem Fall die AVM FritzBox 7530 und das 3er-Set der Fritz!DECT 301 Heizkörperthermostate, beide für je 111 Euro. Außerdem wird das Android-Tablet Lenovo Tab M10 Plus weiterhin für günstige 149 Euro und die passende Samsung MicroSD-Karte mit 256 GB für 17 Euro angeboten. Auch der Preis des Samsung Galaxy S22 5G kann sich mit 515 Euro sehen lassen.Alternativ kann man zum Google Pixel 7a für 439 Euro oder zum Xiaomi 13T Pro mit 1 TB Speicher für 839 Euro greifen. In den Prospekten der Online-Shops zeigen sich zudem die externe SanDisk Portable SSD mit 2 TB für 99 Euro und die Toshiba Canvio Festplatte mit 2 TB für 60 Euro. Für mehr Speicherplatz bietet sich hingegen die Samsung 870 QVO SSD mit 4 TB im klassischen SATA-Format für 169 Euro an.Auch auf der Suche nach einem günstigen 4K-Fernseher wird man bei Media Markt und Saturn am Singles Day fündig. Unser Favorit ist der Samsung GQ 65 S95C (65 Zoll) OLED-TV, der dank Preissenkung und Cashback am Ende bei 1849 Euro landet. Außerdem erhaltet ihr den LG OLED 55 G2 9LA (55 Zoll) für 1299 Euro. Preislich eine Etage tiefer liegen der Samsung GU 55 CU 7179 (55 Zoll) für 488 Euro und der Philips 50 PUS 7608/12 (50 Zoll) für 399 Euro.Gefallen finden wir des Weiteren an der Ninja Foodi Max Dual Zone Heiß­luft­frit­teu­se für 149 Euro und dem Dyson Airwrap Haarstyler für 479 Euro. Auch ist der Kaf­fee­voll­au­to­mat Siemens EQ.500 wieder für 577 Euro im Angebot und die Spie­gel­re­flex­ka­me­ra Canon EOS 2000D mit Kit-Objektiv gibt es für 333 Euro. Interessant sind zudem Schnäpp­chen wie der Saugroboter Ecovacs Deebot N8 Pro+ für 399 Euro oder das 2er-Set der Philips Hue Playbar für 110 Euro.