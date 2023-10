Scott Pilgrim hebt ab: Offizieller Trailer zur Netflix-Animationsserie

Bunter Genre-Mix

Mit "Scott Pilgrim hebt ab" steht bei Netflix eine neue Animationsserie in den Startlöchern, die auf einer beliebten Graphic-Novel-Reihe des Cartoonisten Bryan Lee O'Malley basiert. Jetzt wurde der offizielle und ziemlich überdrehte Trailer veröffentlicht.Die sechsbändige Scott Pilgrim-Reihe wurde bereits 2010 als Kinofilm adaptiert und im selben Jahr erschien dann auch ein passendes Videospiel für PS3 und Xbox 360 , welches später noch für weitere Plattformen umgesetzt wurde. Schon bald, nämlich ab dem 17. November 2023, wird die Geschichte noch einmal neu erzählt, allerdings als Anime-Serie bei Netflix.Die Story dürfte Fans also bereits bekannt sein: Der Titelheld Scott Pilgrim verliebt sich eines Tages in die New Yorkerin Ramona Flowers und möchte mit ihr ausgehen. Möglich ist dies allerdings erst, wenn Scott zuvor Ramonas sieben böse Ex-Freunde bezwingen kann. Wie der Trailer deutlich macht, wird die Serie dabei ähnlich wie der Kinofilm auf einen ziemlich skurrilen Erzählstil setzen und voller Referenzen aus der Popkultur stecken.Scott Pilgrim hebt ab (Scott Pilgrim Takes Off) entsteht beim japanischen Anime-Studio Science Saru, für die englische Sprachfassung leihen die Schauspieler aus dem Kinofilm wieder ihren jeweiligen Charakteren ihre Stimme. Dazu zählen Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Anna Kendrick, Brie Larson, Alison Pill und Aubrey Plaza. Die Musik zur Serie steuert (so wie schon beim Videospiel) die New Yorker Band Anamanaguchi bei.