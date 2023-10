Analogue 3D: "unmöglicher" Nachbau des N64 mit 4K kommt 2024

Nintendo-Fans der "alten Schule" wissen, dass die kleine US-Firma Analogue mit ihrem "Pocket" eine mit dem originalen Game Boy kom­pa­tible mobile Spielkonsole anbietet. Jetzt nimmt das Team das Nintendo 64-System ins Visier - und plant für 2024 eine voll kompatible 4K-Konsole.

Analogue

Analogue will geschafft haben, was unmöglich schien

Projekt schon seit drei Jahren in Arbeit

Zusammenfassung US-Firma Analogue plant Nintendo 64-kompatible Konsole für 2024

Neue Konsole verspricht 100% Kompatibilität mit N64-Cartridges

Bildausgabe in 4K und Nachahmung von Röhrenfernsehern

Konsole verfügt über vier Controller-Anschlüsse und Bluetooth

Optik der Konsole orientiert sich am Original, Preis unklar

Analogue ist bekannt für qualitativ hochwertige "Neuauflagen"

Analogue hat die sogenannte Analogue 3D angekündigt . Man will damit ein "Re-Imagining" des Nintendo 64 anbieten, also des N64. Wie man es von Analogue kennt, dürften die Entwickler einigen Aufwand betrieben haben, um das Erlebnis zu perfektionieren. Unter anderem verspricht man eine "hundertprozentige Kompatibilität" mit N64-Cartridges aus allen Regionen und die Option auf die Bildausgabe in 4K-Auflösung.Hinzu kommen laut Analogue auch "originale Display-Modi mit Neukreationen von bestimmten CRT-Modellen und PVMs in Referenzqualität". Hardcore-Fans können also auf ihrem modernen Bildschirm eine Bildausgabe im Stil bestimmter Röhrenfernseher und PVM-Monitore nachahmen lassen. Außerdem soll der moderne N64-Klon, wenn man es überhaupt so nennen kann, über vier Controller-Anschlüsse und Bluetooth-Unterstützung verfügen.Analogue zeigt seine neue Konsole bisher nicht, sondern veröffentlichte nur ein Teaser-Bild, auf dem ein Teil des Gehäuses in stark kontrastierter Form zu sehen ist. Optisch dürfte sich die moderne N64-Konsole durchaus am Vorbild orientieren, wie kreative Fans in den Kommentaren zu der Ankündigung von Analogue über X/Twitter bereits zeigten.Die Analogue 3D soll laut den Entwicklern erst irgendwann im Laufe des Jahres 2024 auf den Markt kommen. Unklar ist auch, wie viel das Gerät dann kosten soll. Analogue ist bekannt dafür, beeindruckend gute Neuauflagen klassischer Spielkonsolen zu liefern, hat man doch bereits das NES, SNES und die Sega Genesis nachgebaut. Der Analogue Pocket wusste als letztes größeres Projekt der Tüftler ebenfalls zu überzeugen.Ein zu 100 Prozent kompatibler Nachbau des N64 ist auch aus technischer Sicht interessant, gilt die alte Konsole doch als schwer emulierbar. Selbst Nintendo hatte damit seine Probleme. Analogue dürfte sich wieder einmal eines FPGA (Field Programmable Gate Array) bedient haben, um die in der originalen Nintendo-Konsole verbauten Chips praktisch auf Hardware-Ebene nachzuahmen.Analogue-Gründer Christopher Taber zufolge ist die Analogue 3D so etwas wie der heilige Gral unter den klassischen Konsolen, wenn es um einen Nachbau geht. Niemand hätte es für möglich gehalten, dass dieses Gerät möglich wäre, sagte er. Analogue arbeite bereits seit drei Jahren an dem Projekt und will bald weitere Details zu dem Gerät und weitere Features veröffentlichen.