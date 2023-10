Fast geschenkt: Amazon verkauft 99-Euro-Fernseher zum Prime Day

Wer nach einem kompakten und günstigen Fernseher sucht, der könnte jetzt in den Prime Deal Days fündig werden. Für nur 99 Euro bietet Amazon den Nokia Android-TV mit 43 Zoll und Full-HD-Auflösung an. Auch mit dabei: WLAN, HDR und Google Play Store.

Gingen im Sommer noch 4K-TVs für 199 Euro über die virtuelle Ladentheke der Prime-Kunden, setzt Amazon zum Auftakt des zweiten Prime Days heute auf den Nokia FN43, ein 43-Zoll-Fernseher für schmale 99 Euro . Und das immerhin mit einem Rabatt von 200 Euro, runter von der Hersteller-UVP in Höhe von 299 Euro.Setzt Otto Normalverbraucher in Deutschland meist auf Diagonalen von 55 Zoll oder 65 Zoll, genießen auch kompakte Fernseher noch immer ihre Da­seins­be­rech­ti­gung. Wer in diesen Tagen unter der Treppe der Dursleys zur Untermiete einquartiert ist oder aber auf dem Gästeklo nicht auf Filme und Serien verzichten möchte, der könnte sich durchaus für den 43-Zöller von Nokia interessieren.Natürlich dürfen die Ansprüche in Hinblick auf die Performance und Bildqualität bei einem Preis von nur 99 Euro nicht allzu hoch sein, auch wenn im Datenblatt von HDR, Google Assistant, Android TV-Betriebssystem und Co. die Rede ist. Der Fernseher bietet eine solide 1080p-Auflösung und empfängt sein TV-Signal via terrestrischer Antenne (DVB-T2), Satellit (DVB-S2) oder Kabel (DVB-C). Weitere Eckdaten: CI+-Modul, Chromecast Build-In, 3x HDMI, 2x USB und Ethernet-LAN.Amazon-Rezensenten haben es ebenfalls erkannt: der Nokia 43-Zoll-Fernseher kommt vor allem als Zweitgerät, etwa im Schlafzimmer oder im Camper, zum Einsatz. Und sollte er die Anforderungen nicht erfüllen, hilft in den meisten Fällen der gleichzeitige Griff zum ebenso re­du­zier­ten Amazon Fire TV Stick in der Full-HD-Variante für aktuell nur noch 24,99 Euro, um die Möglichkeiten zu erweitern.