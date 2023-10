Ein Treffpunkt für Kreative

Drei neue Modelle für Firefly

Image 2 Ein neues KI-Modell für die Erstellung von Bildern. 2x höhere Auflösung (2048x2048) im Vergleich zum Vorgängermodell, sowie verbesserte Qualität und mehr Kontrollmöglichkeiten. Image 2 bietet zudem ein verbessertes Prompt-Verständnis. Vector Beta-KI-Modell zur Erstellung von Vektorgrafiken. Laut Adobe, das weltweit erste Modell, das Vektorgrafiken erstellen kann. Es lassen sich verschiedene Presets wie Szenen, Icon oder Objekte auswählen. Über den Style-Picker lassen sich Vektorgrafiken mit einem neuen Style versehen. Die finale Version soll noch in diesem Jahr erscheinen. Design Generierung von Vorlagen, wie Geburtstags- oder Grußkarten, welche sich in Adobe Express bearbeiten lassen.

Adobe Illustrator

Text zu Vektorgrafik: Umwandlung von Text in bearbeitbare Vektorgrafiken

Aktualisierungen für Retype, Mockup und Recolor: Retype, um Schriften aus statischem Text schnell zu identifizieren und zu bearbeiten. Recolor, promptbasierte Möglichkeit Objekte neu einzufärben. Mockup, um Bilder und Grafiken schnell in realistisch aussehende Produkt- und Marken-Mockups zu verwandeln.

Adobe Illustrator ist nun als Web-Anwendung in Beta verfügbar.

Adobe Photoshop

Adobe Lightroom

Adobe Stock

Premiere Pro, After Effects & Co.

Adobe GenStudio

Vielseitiges Programm

Adobe Acrobat Pro Jetzt für 7 Tage kostenlos testen!

Zum Angebot

Zusammenfassung Neue KI-Modelle für Adobe Firefly: Bild-, Vektorgrafik- und Design-Vorlagen

Illustrator mit neuen KI-Funktionen wie "Text-zu-Vektorgrafik". Nun auch als Web-App.

Lightroom präsentiert KI-Innovationen und optimierte mobile Benutzeroberfläche.

Adobe Stock und Premiere Pro integrieren Firefly-Funktionen

Adobe Express Aktualisierung bietet mehr Möglichkeiten zur Content-Erstellung und Verteilung über Social-Media-Kanäle.

GenStudio, eine Unternehmenslösung, vereinfacht den Prozess der Inhaltserstellung.

Adobe Max-Konferenz kann live online verfolgt werden.

Die Adobe Max, bekannt als umfassendste Kreativkonferenz weltweit, findet dieses Jahr vom 10. bis 12. Oktober in Los Angeles statt und bringt spannende Neuerungen. So stellt Adobe mehr als 100 Aktualisierungen vor, die vor allem die Präzision und Leistungsfähigkeit der Adobe-Produktpalette steigern sollen.Die Adobe Max , die ursprünglich als Entwicklertreffen ins Leben gerufen wurde, hat sich zu einem Treffpunkt für Kreative aller Bereiche entwickelt. Nach zwei Jahren digitaler Durchführung kehrt sie dieses Jahr wieder als Präsenzveranstaltung zurück, behält jedoch ihr virtuelles Angebot bei. Auf max.adobe.com können zahlreiche Vorträge kostenlos gestreamt werden.Adobe Firefly ist eine generative KI-Technologie, die es Nutzern ermöglicht, auf einfache Art und Weise Bilder zu generieren und zu verändern. Es ist ein KI-Bildgenerator, der Text in Bilder umwandelt. Adobe Firefly nutzt ein selbst entwickeltes KI-Modell, das auf Bildern von Adobe Stock, öffentlich lizenzierten Inhalten und gemeinfreien Inhalten trainiert wurde.Auf der Max-Konferenz rückt Adobe Firefly besonders in den Fokus, wobei drei neue Modelle vorgestellt wurden:Zusätzlich gibt es neue KI-gestützte Text-zu-Bild-Funktionen in der Firefly-Webanwendung. Dazu gehören "Generative Match", um den Stil eines Referenzbildes zu übernehmen; Fotoeinstellungen, die den Nutzern neue Kontrollmöglichkeiten für die Bilderzeugung bieten; Über "Empfehlungen für Prompts" lassen sich Text-Anfragen optimieren und erweitern.Für die Zukunft sind weitere neue Modell geplant, darunter Möglichkeiten Audio-, Video- und 3D-Inhalte erstellen zu lassen. Über eine Sketch-and-Match-Funktion soll es möglich sein, gewünschte Bilder grob vorzuzeichnen. Die KI analysiere die Skizze dann und erstellt ein entsprechendes Foto oder eine Illustration.Adobe Illustrator ist ein vektorbasiertes Grafik- und Zeichenprogramm. Es ermöglicht das Erstellen von Grafiken, die ohne Qualitätsverlust beliebig in ihrer Größe verändert werden können. Es wird insbesondere für das Design von Logos, Symbolen, Zeichnungen, Typografie und komplexen Illustrationen für jedes Medium verwendet.Auch der Illustrator profitiert mit der Einführung von "Text-zu-Vektorgrafik" von KI-Funktionen. Dies ermöglicht die schnelle Erstellung von Vektor­il­lus­tra­tio­nen und -mustern, die direkt aus Textbefehlen generiert werden können. Alle KI-erstellten Inhalte lassen sich anschließend direkt bearbeiten.Zu Photoshop gibt es in Los Angeles nur wenig Neues: So wurde erneut auf die generelle Verfügbarkeit von "Photoshop Online" hingewiesen. Also die Möglichkeit, Photoshop inkl. Firefly-Unterstützung im Browser zu nutzen.Zudem wurde bekannt gegeben, dass die im März eingeführte "Generative Fill"-Fu­nk­tion seither eine beachtliche Re­so­nanz gefunden hat. Nutzer haben mit dem initialen Firefly-Modell über drei Milliarden Bilder generiert.Die Erzeugung von Bildern mit Firefly ist nun auch in Photoshop Online verfügbar. Zudem gibt es bearbeitbare Farbverläufe.In Bezug auf Adobe Lightroom wurden verschiedene KI-gestützte Innovationen vorgestellt, die den Arbeitsfluss und die Bearbeitung für die Nutzer intuitiver gestalten sollen. Eine hervorzuhebende Funktion ist "Lens Blur", die es ermöglicht, ohne spezielle Kameraausrüstung ästhetische Unschärfeeffekte auf Fotos zu erzeugen.Des Weiteren wurde die Benutzeroberfläche für die mobile Nutzung optimiert. Diese Überarbeitung der mobilen Toolbar von Lightroom vereinfacht und beschleunigt den Fotobearbeitungsprozess auf dem Smartphone, indem populäre Funktionen priorisiert werden. Nutzer können also auf effiziente Weise Fotos bearbeiten, wobei die Bedienung intuitiver gestaltet sein soll.Zusätzlich wurden weitere Neuerungen im Lightroom-Ökosystem vorgestellt. Dazu zählt die "HDR Optimization", die Fotografen die Bearbeitung und den Export ihrer Bilder mit helleren Lichtern, tieferen Schatten und lebendigeren Farben ermöglicht, die den real wahrgenommenen Farben näherkommen. Die "Point Color"-Funktion unterstützt Anwender dabei, präzise Farbanpassungen vorzunehmen.Adobe Stock führt neue, durch Firefly unterstützte Arbeitsabläufe ein, die den Bildbearbeitungsprozess vereinfachen. Mit wenigen Klicks sollen Benutzer ansprechende Bilder erstellen können. Mit der Funktion "Text-zu-Bild" lassen sich auch hier durch Textaufforderungen Bilder erstellen. Ferner ermöglicht "Expand Image" das Erweitern von Bildhintergründen und Seitenverhältnissen mit nur wenigen Mausklicks.Premiere Pro stellt seinen Nutzern nun Funktionen bereit, mit denen Videos direkt auf Plattformen wie Facebook, YouTube und TikTok veröffentlicht werden können. Dies wird durch neue Vorlagen erleichtert, die rasches Einrichten von Projekten für die Veröffentlichung in sozialen Medien in gängigen Formaten und Layouts ermöglichen. Nutzer können Beiträge erstellen, Untertitel, Hashtags und Schlagworte hinzufügen und diese direkt aus Premiere Pro hochladen.Weiter wurden Verbesserungen beim KI-gestützten Editieren in Premiere Pro und Roto Brush in After Effects vorgestellt, die inzwischen allgemein verfügbar sind und den Nutzern mehr kreative Kontrolle bieten. Mit der Integration von Frame.io in Adobes digitalen Video- und Audiotools können Inhalte schneller geteilt und die Zusammenarbeit verbessert werden.Zusätzliche Neuerungen umfassen eine erhebliche Steigerung der Zeitleisten-Performance in Premiere Pro für schnelleres und flüssigeres Bearbeiten. Neue Farbeinstellungen und verbessertes Tone Mapping erleichtern es zudem, optimale Farbergebnisse zu erzielen.Adobe Express, als Web- und Mobile-App, erfährt ebenfalls eine Aktualisierung, welche sich unter new.express.adobe.com abrufen lässt. Mit den neuen Funktionen Generative Fill, Text-zu-Vorlage und Übersetzen bietet die App jetzt noch mehr Möglichkeiten zur schnellen und intuitiven Content-Erstellung. Vektorgrafiken können animiert werden und die Ergebnisse lassen sich automatisch auf verschiedenen Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram , TikTok und X (Twitter) teilen.Später soll eine Adobe Express-Integration in Microsofts Co-Pilot erfolgen, zudem wird Express auf Googles Chromebooks Plus vorinstalliert.Besonders für Studierende dürften die neuen Zeichen- und Malwerkzeuge interessant sein, die eine einfache Realisierung kreativer Ideen erlauben.Mit Adobe GenStudio stellt Adobe eine Unternehmenslösung vor, die den Prozess der Inhaltserstellung vereinfachen soll. Es integriert den gesamten Prozess von der Ideenfindung bis zur Umsetzung und setzt dabei auf eine kundenspezifische Firefly AI.Die Adobe Max-Konferenz, mit einem Themenspektrum von Grafikdesign über Videografie bis zu Augmented Reality, dient als Plattform für Kreative zur Fortbildung und Vernetzung und präsentiert zudem ein vielseitiges Programm: Sprecher wie Adam Devine, Oak Felder, Karen X Cheng, Aaron Draplin und Walker Noble teilen ihre Geschichten und gewähren Einblicke in ihre kreativen Prozesse.Die Veranstaltung kann live auf max.adobe.com verfolgt werden. Die WinFuture-Redaktion ist vor Ort in Los Angeles, um über die neuesten Trends und Technologien zu berichten. In unserem Adobe Max Themen-Special finden Sie weitere Artikel und detaillierte Informationen zu den vorgestellten Produkten und Neuerungen.