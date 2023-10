Ecovacs Deebot: Saugroboter zum Prime Day jetzt stark reduziert

Der zweite Amazon Prime Day ist gestartet und Ecovacs reduziert die Preise für seine beliebten Saugroboter mit Wischfunktion. Die Premium-Modelle Deebot T20 Omni und Deebot X2 Omni sind für nur zwei Tage zum Bestpreis erhältlich. Wir stellen euch die smarten Geräte vor.

Anzeige

Ecovacs

Die besten Saugroboter zum besten Preis

Deebot T20 Omni: Intelligenter Reinigungspartner

Ecovacs Deebot T20 Omni Jetzt für 799 Euro zum Amazon Prime Day

Zum Angebot

Deebot X2 Omni: Neues quadratisches Design

Ecovacs Deebot X2 Omni Jetzt für 1299 Euro zum Amazon Prime Day

Zum Angebot

Nur am 10. und 11. Oktober senkt Ecovacs anlässlich der Amazon Prime Deal Days seine Preise. Eine gute Gelegenheit, seinen Haushalt mit einem smarten Saugroboter auszustatten und dabei vor allem beim Kauf der Top-Modelle des Herstellers mehr als nur den einen oder anderen Euro zu sparen.Die beliebten und von Amazon-Kunden am besten bewerteten Premium-Saugroboter Ecovacs Deebot T20 Omni und Deebot X2 Omni werden nur jetzt für 799 Euro respektive 1299 Euro angeboten. Natürlich inklusive der bewährten Ozmo Turbo 2.0-Wischfunktion, smarten KI-Funktionen, Laser-LiDAR-Navigation und der Omni-Reinigungsstation als All-in-One-Lösung.Der Deebot T20 Omni gilt als eines der Flaggschiffe von Ecovacs. Mit einer Saugleistung von 6000 Pascal (Pa) und verbesserten Gummibürsten bietet das Premium-Modell eine starke Tiefenreinigung, vor allem auf Teppichböden. Der Saugroboter gehört dabei zu den wenigen Modellen am Markt, die zusätzlich über eine Heißwasserreinigung und ein rotierendes Wischsystem (180 U/min.) samt Auto-Mopp-Hebefunktion verfügen. Somit können auch Fliesen, Laminat und Parkett schnell und einfach von hartnäckigen Verschmutzungen befreit werden.Wie es sich für ein Produkt der Oberklasse gehört, bietet auch der Ecovacs Deebot T20 Omni die bewährte Reinigungsstation. Die vollautomatische All-in-One-Lösung befüllt den Saugroboter mit frischem, heißem Wasser, entleert den Staubbehälter, trocknet den Mopp per Heißluft und sorgt für eine stetige Selbstreinigung. Zudem überzeugt der Deebot T20 mit einem eigenen KI-Sprachassistenten, einer smarten Objekterkennung und einer schnellen Kartierung und Raumplanung per App.Anlässlich der Amazon Prime Deal Days senkt Ecovacs den Preis für ein weiteres Flaggschiff, den Deebot X2 Omni . Der kompakte und quadratische Saugroboter ist ganz neu am Markt und bietet mit 8000 Pascal (Pa) sogar eine noch höhere Saugleistung als der reduzierte Deebot T20 Omni. Das eckige Design ermöglicht eine deutlich verbesserte Kantenreinigung, weshalb Ecovacs eine Reinigungsabdeckung von über 99 Prozent verspricht. Dabei ist der Deebot X2 Omni nur 9,5 cm hoch und gelangt somit auch unter die meisten Möbel.Weiterhin bietet der neue Saugroboter das optimierte AIVI 3D 2.0-Tracking und TrueMapping 3.0 für eine präzise Hindernisvermeidung und Kartierung mit KI-Navigation sowie den aktualisierten YIKO 2.0-Sprachassistenten. Wie auch der Deebot T20 Omni wischt der X2 mit Heißwasser, unterstützt von 200-mm-Walzenbürsten und dem bewährten Mopp-Liftsystem mit 15mm-Anhebung. Und am Ende landet natürlich auch der X2 in der Omni-Station zur automatischen Entleerung, Wasserbefüllung und Reinigung - einfacher geht es nicht.