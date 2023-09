Media Markt: Jetzt Xiaomi 13T (Pro) kaufen und Gratis-Tablet erhalten

Bei Media Markt steht ab sofort die neue Xiaomi 13T Series im Ram­pen­licht. Die Android-Smartphones mit professionellem Leica-Kamera­sys­tem, 144-Hz-Displays und MIUI 14 sind ab sofort lieferbar. Wer schnell ist, erhält ein Redmi Pad SE-Tablet gratis - nur für kurze Zeit.

Die beiden Smartphones Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro starten jetzt in Deutschland durch und überzeugen mit hochauflösenden Leica-Kameras und einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zusätzlich legt Media Markt bis zum 11. Oktober ein Redmi Pad SE im Wert von 199 Euro gratis bei und bietet eine Ankaufprämie von 120 Euro auf Altgeräte.Auf den Produktseiten des Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro könnt ihr euch direkt für ein Redmi Pad SE eurer Wahl entscheiden und kostenlos in den Warenkorb legen. Für diezum Restwert als Gutschein aus­ge­zahl­te 120-Euro-Prämie auf Altgeräte müsst ihr hingegen den unkomplizierten Ankaufservice von Media Markt nutzen.Herzstück der neuen Xiaomi 13T Series ist nicht nur der flotten MediaTek Octa-Core-Prozessor, das 144-Hz-Display mit AMOLED-Technologie und 2712 x 1220 Pixeln inklusive Dolby Vision und HDR10+, das wasser- und staubdichte Gehäuse (IP68) oder das schnelle Aufladen der 5000-mAh-Akkus. Es sind die verbauten Leica-Kameras, die sich von den Android-Konkurrenten deutlich abheben können.Xiaomi und der deutsche Traditionshersteller setzen auf ein dreifaches Ka­me­ra­system mit Summicron-Objektiven und 50-Megapixel-Sensoren für die Haupt- sowie Telefotokamera und 12 Megapixel für Aufnahmen mit Ultraweitwinkel. Zusätzlich kommt an der Front ein 20-Megapixel-Objektiv für Selfies unter. Man verspricht eine authentische Leica-Bildsprache, die für mehr Realitätstreue steht.Das Xiaomi 13T Pro stellt das Flaggschiff der neuen Smartphone-Reihe dar. Es bietet mit dem MediaTek Dimensity 9200+ den schnellsten Prozessor der Serie, trägt bis zu 16 GB Arbeitsspeicher sowie 1 TB Flash-Speicher und ermöglicht zudem Videos mit bis zu 8K-Auflösung bzw. 4K-HDR10+. Außerdem kann der Akku mit bis zu 120 Watt (HyperCharge) geladen werden und mit Wi-Fi 6E ist die bessere WLAN-Verbindung vorhanden.