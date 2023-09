Schon wieder tauchen Militärdokumente im War Thunder-Forum auf

War Thunder ist ein bei Simulationsfans beliebtes Spiel des mittlerweile ungarischen Entwicklers Gaijin Entertainment. Das Game ist vor allem für seinen Realismus bekannt und hat auch eine treue Community - und die postet im Forum immer wieder Inhalte, die dort nicht hingehören.

U.S. Air Force/ Staff Sgt. Aaron Allmon II (Public Domain)

Gaijin: "Wohl das zwölfte Mal, dass das passiert"

F-117 Nighthawk

Realismus ist beim Massively Multiplayer Online Game War Thunder alles und das gilt auch abseits des eigentlichen Spiels. Denn im Forum des Spiels tauschen sich Gamer und Simulationsfans gerne auch über reale Eigenschaften von militärischen Gerätschaften aus. Und wenn die Diskussionen hochkochen und sich diese nur durch konkrete Echtweltbeweise klären lassen, dann wird auch gerne vertrauliches Material gepostet - sehr zum Leidwesen des Spielbetreibers.So schreibt PC Gamer aktuell unter Berufung auf die Militärseite Task & Purpose , dass man das Seufzen im Statement von Konstantin Govorun, PR-Chef von Gaijin Entertainment, im aktuellen Fall regelrecht hören kann: "Unsere Moderatoren haben den Beitrag und die dazugehörigen Dokumente schnell gelöscht und den Benutzer gesperrt. Das ist wahrscheinlich das zwölfte Mal, dass das passiert."Zuvor hat Niche Gamer berichtet, dass im War Thunder-Forum ein Flughandbuch für die F-117 Nighthawk aufgetaucht ist. Im Gegensatz zu früheren Veröffentlichungen dieser Art ist das Handbuch zwar nicht länger geheim, wird aber noch als vertraulich eingestuft. Die Lockheed F-117 Nighthawk wurde bereits in den 1980ern eingeführt und von der US Air Force 2008 außer Dienst gestellt.Laut PC Gamer ist es auch nicht besonders schwer, online ein Handbuch dazu zu finden. Das bedeutet allerdings nicht, dass man derartige Inhalte einfach so in Spiele-Foren posten kann. Denn viele derartige Militärdokumente haben offiziell diverse Einschränkungen, im Fall des Eurofighter Typhoon DA7-Handbuchs (das zuvor im War Thunder-Forum aufgetaucht ist) darf dieses nicht in Nicht-NATO-Länder exportiert werden. Ähnliches gilt wohl auch für die F-117 Nighthawk.Der aktuelle Fall wiegt aufgrund des leichten Auffindens des Handbuchs via Google alles andere als schwer, man kann Gaijin Entertainment aber kaum verübeln, im Zweifelsfall zu löschen. Denn der Entwickler hat in Vergangenheit schon richtig Ärger deshalb bekommen hat - darunter zum britischen Challenger-2-Panzer, mit dem diese "Leak-Tradition" begonnen hat.