iPhone 15 (Pro): In diesen Shops könnt ihr jetzt vorbestellen

Wer die neuen Modelle der iPhone 15 (Pro)-Familie pünktlich zum Marktstart am 22. September in den Händen halten möchte, sollte heute bereits vorbestellen. Bestellungen für die gerade zu Beginn stark nachgefragten Smartphones werden ab sofort entgegengenommen - nicht nur von Apple selbst, sondern einer Vielzahl von Händlern und Mobilfunk-Netzbetreibern.Passend zum iPhone 15-Start bietet sich der stark reduzierte Freenet Green LTE im Telekom-Netz an. Für nur 9,99 Euro pro Monat erhaltet ihr 25 GB Datenvolumen und eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS.Wer das iPhone 15 (Pro) zum Launch abholen möchte, aber keinen Apple Store in der Nähe hat, kann von einer Vorbestellung bei Media Markt oder Saturn profitieren. Hier kann während der Bestellung eine Abholung in den Filialen vor Ort reserviert werden.Während sich die neuen iPhones optisch nur geringfügig von ihren Vorgängern abheben können, legt Apple vor allem unter der Haube Hand an. Das iPhone 15 (Plus) kommt in 6,1 und 6,7 Zoll samt Dynamic Island-Frontkamera sowie 48-Megapixel-Hauptkamera und setzt auf den bekannten Apple A16 Bionic-Chip. Eine weitere wesentliche Neuerung: Aus Lightning wird USB-C. In fünf neuen Farben startet man preislich ab 949 Euro.Das iPhone 15 Pro (Max) hingegen verpackt Apple in diesem Jahr mit einem Gehäuse aus Titan und spendiert der 48-Megapixel-Kamera jetzt einen 5-fach-Zoom. Außerdem musste der Mute-Switch einem personalisierbaren Action-Button weichen und mit USB-C sowie Wi-Fi 6E ist man zeitgemäß aufgestellt. Der Apple A17 Pro-Chip hat zudem mehr Leistung, bietet Raytracing in Spielen und unterstützt das 120-Hz-Display. Die Preise starten bei 1199 Euro.