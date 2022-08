Samsung Galaxy Buds2 Pro: Neue Funk-Earbuds mit ANC & 24-Bit-Audio

Samsung hat neben den neuen Smartphones der Galaxy Z-Serie auch die Galaxy Buds2 Pro offiziell gemacht. Wie von uns vorab berichtet, kommen die neuen Bluetooth-Kopfhörer mit einem neuen Design, leistungsstarker Geräuschunterdrückung und langer Laufzeit.

Gesamtlaufzeit bis zu 30 Stunden

Die Samsung Galaxy Buds2 Pro sollen zu Preisen ab 229 Euro unter anderem eine aktive Geräuschunterdrückung bieten, die Umgebungslärm um bis zu 35 Dezibel senkt, wobei bei aktiviertem ANC eine Laufzeit von bis zu fünf Stunden erreicht wird. Schaltet man die Geräuschunterdrückung ab, sind bei der Musikwiedergabe bis zu acht Stunden Laufzeit möglich.Verantwortlich dafür sind die jeweils 61 mAh großen Akkus der Wearables , die in den beiden Ohrstöpseln stecken, während ein 515 mAh großer Stromspeicher im Transport-Case zum Nachladen herhalten kann. Die Gesamtlaufzeit lässt sich so auf bis zu 30 Stunden erhöhen, verspricht jedenfalls der Hersteller Samsung.Im Innern der jeweils nur 5,5 Gramm leichten Galaxy Buds2 Pro stecken gleich zwei Lautsprecher. So verbaut Samsung einen großen Treiber mit 10 Millimetern Durchmesser, dem man einen Tweeter zur Seite stellt, der 5,3 Millimeter misst. Zusammen sollen sie in Verbindung mit der Software-Optimierung und 360-Grad-Audio für ein optimales Sound-Erlebnis sorgen.Ein noch wichtigerer Faktor dafür ist, dass die Kopfhörer 24-Bit-Audio unterstützen und dadurch "das ultimative Hi-Fi-Erlebnis in drahtloser Form" bieten sollen. Samsung bietet natürlich auch wieder eine Funktion, mit der die Stimme des Nutzers erkannt werden kann, um bei Bedarf in einem Gespräch mit einer anderen Person eine automatische Deaktivierung der Geräuschunterdrückung zu ermöglichen.Die Samsung Galaxy Buds2 Pro kommen in den Farben Zenith-Grau, Weiß und Bora Purple auf den Markt und können ab heute auch in Deutschland vorbestellt werden