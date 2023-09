Stark reduziert: LG OLED B3 55" bei Media Markt zum Sparpreis

Dank Technik-Fieber-Rabatt kann sich der 4K-Fernseher LG OLED 55 B3 9LA aus dem 2023er-Sortiment bei Media Markt wirklich sehen lassen. Der 55-Zöller bietet Dolby Vision und Atmos, ein 120-Hz-Panel für Xbox und PS5 und das neueste webOS 23-Betriebssystem.

In diesem Jahr dürfte die B-Serie der LG OLED-Fernseher erneut zu den Bestsellern im Sortiment der Südkoreaner gehören, punktet sie doch oft mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Vergleichsweise früh ist der LG OLED 55 B3 9LA (55 Zoll) bei Media Markt reduziert und kostet jetzt nur noch 1199 Euro.Trotz anfallender Versandkosten kann Media Markt vor Amazon und Co. mit dem aktuell besten Preis punkten. Reserviert man bei seiner Bestellung die Abholung im Markt, entfallen diese natürlich. Praktisch bei der Lieferung: Die Altgerätemitnahme ist aktuell kostenlos.Gerade für OLED-Einsteiger ist die LG B3-Serie spannend, da man einen Großteil der Premium-Funktionen für einen vergleichsweise niedrigen Preis erhält. Mit Ausnahme von HDR10+ und dem etwas helleren LG OLED Evo-Panel liest sich das Datenblatt wie bei den großen Brüdern der C3- oder G3-Baureihe und auch in Testberichten schneidet das B3-Modell stets sehr gut ab.Das 55 Zoll große 4K-OLED-Panel des LG OLED 55 B3 9LA unterstützt Dolby Vision, HDR10 sowie Hybrid Log-Gamma (HLG) und kann via HDMI 2.1 mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz befeuert werden. Optimal für Besitzer der Xbox Series X oder PlayStation 5 (PS5), die darüber hinaus auch von Features wie VRR (Variable Refresh Rate), Nvidia G-Sync, AMD FreeSync und ALLM (Auto Low Latency Mode) profitieren.Darüber hinaus ist der LG α7 4K AI-Prozessor der 6. Generation an Bord, nicht nur einen virtuellen 7.1.2 Surround-Sound ermöglicht, sondern auch den Betrieb des neuen webOS 23. Hier führt der Weg über Streaming-Apps wieder zum Gaming, da mittlerweile sowohl Dienste wie Microsofts Xbox Cloud Gaming (via Game Pass Ultimate) als auch Nvidia GeForce Now und Amazon Luna mit dabei sind.