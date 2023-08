Call of Duty: Modern Warfare 3 - Neuer Trailer & weitere Spieldetails

Ausschnitte aus der filmreifen Kampagne

Umfassende Multiplayer-Inhalte

Zwar erscheint auch dieses Jahr wieder ein neues Call of Duty, allerdings handelt es sich "nur" um eine Neuauflage von Modern Warfare 3. Nach der Ankündigung vor ein paar Tagen wurden nun der erste Gameplay-Trailer und weitere Details zu den Inhalten enthüllt.Inhaltlich setzt Modern Warfare 3 natürlich genau dort an, wo der Vorgänger letztes Jahr endete. Captain Price und die Task Force 141 versuchen somit weiterhin, die Pläne des Kriegsverbrechers Vladimir Makarov zu durchkreuzen, der die Welt ins Chaos zu stürzen droht. Ein neuer Gameplay-Trainer zeigt jetzt recht deutlich, dass man hierbei erneut eine kinoreife Inszenierung der Story abliefert.Dennoch werden Spieler keinem festen Pfad durch die Geschichte folgen, sondern müssen innerhalb der Missionen immer wieder eigene Entscheidungen treffen - auch die Wahl der Ausrüstung soll für Abwechslung sorgen.Zum Multiplayer hat Activision ebenfalls neue Details geteilt. So sind alle ursprünglich in Modern Warfare 2 enthaltenen Karten wieder mit dabei, welche jedoch mit neuen Modi und Gameplay-Features modernisiert wurden. Nach der Veröffentlichung wird es über mehrere Live-Seasons verteilt mehr als zwölf komplett neue 6v6-Karten geben. Zudem gibt es zum Start frische Ground War-Karten und der aus Call of Duty: WW2 bekannte War Mode kehrt in erweiterter Form zurück.Der Zombies-Modus darf in Modern Warfare 3 ebenfalls nicht fehlen. Dieser soll die bisher größte Karte aller Zeiten enthalten und eine vollkommen neue Geschichte erzählen. Außerdem können Spieler sich nun mit anderen Squads gegen die untote Bedrohung verbünden.Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 für PC, PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Vorbestellungen sind ab sofort möglich.Dies gilt neben der Standard-Version auch für die Vault-Edition, die unter anderem noch das Nemesis-Operator-Paket, Schicksals-Waffentresore und das Blackcell-Paket mit 50 Stufensprüngen enthält.