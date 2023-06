Vodafone-Störungen: Ausfälle und Einschränkungen am 23. Juni

Einmal mehr müssen Vodafone-Kunden heute mit Störungen und Ausfällen im Kabel-, DSL- und Mobilfunknetz des Providers rechnen. Einschränkungen zeigen sich in allen Bereichen: Internet, Telefonie und Fernsehen. Unser Überblick zeigt, um welche Probleme es sich handelt.

Vodafone-Störungen: Betroffene Gebiete am 23. Juni 2023

Rhein-Main-Gebiet und Nordhessen: Einschränkungen Internet, Festnetz und TV über Kabel

Rheingau-Taunus-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Westerwald: Einschränkungen Mobilfunk im 2G/4G-Netz

Region Dessau-Rosslau: Einschränkungen Mobilfunk im 2G/4G-Netz

Kirchberg, Eibenstock, Auerbach, Schöneck: Einschränkungen Mobilfunk im 2G/4G/5G-Netz

Warum berichtet ihr nur über Vodafone-Störungen?

Über Meldungen von Nutzern berichten wir aus dem Grund nicht, da Störungen dieser Art auch aufgrund von Hardware-Defekten vor Ort (z.B. Router, PC, Smartphone etc.) hervorgerufen werden könnten und nicht direkt das gesamte Netz des Providers betreffen. Derzeit ist Vodafone der einzige Netzbetreiber, der vergleichsweise transparent - entweder über seine Eilmeldungen oder die Störungskarte - über Ausfälle in seinem Netz berichtet. Die Deutsche Telekom und O2 (Telefónica) erlauben nur gezielte Prüfungen nach der Eingabe detaillierter Adressen.Über Meldungen von Nutzern berichten wir aus dem Grund nicht, da Störungen dieser Art auch aufgrund von Hardware-Defekten vor Ort (z.B. Router, PC, Smartphone etc.) hervorgerufen werden könnten und nicht direkt das gesamte Netz des Providers betreffen.

Alle Störungen für Deutschland im Überblick

Ob die anhaltenden Unwetter in Deutschland an den Vodafone-Störungen schuld sind, geht aus den Eilmeldungen im offiziellen Forum nicht hervor. Aktuell wird hier von einer Großraumstörung im Rhein-Main-Gebiet und Nordhessen gesprochen, die Einschränkungen für Internet, Festnetz und TV über das Kabelnetz bestätigen. Auch der Raum Wiesbaden ist betroffen. Mittlerweile konnten die Techniker den Fernsehempfang wiederherstellen, die Arbeiten dauern jedoch weiter an.Weitere Ausfälle und Probleme sind auf der Störungskarte von Vodafone zu finden. So gibt es im Raum Dessau-Rosslau in Sachsen-Anhalt weiterhin Probleme bei der mobilen Telefonie über das 2G/4G-Netz und auch an Süden von Sachsen (Kirchberg, Eibenstock, Auerbach, Schöneck etc.), nahe der tschechischen Grenze, kommt es zu Einschränkungen. Gleiches gilt für Hessen, nördlich von Wiesbaden, rund um Idstein, Limburg an der Lahn bis hin nach Montabaur in Rheinland-Pfalz.Abseits der oben genannten Meldungen sollte man stets einen Blick in die Vodafone-Störungskarte (aktuell evtl. gestört) werfen. Beachtet jedoch, dass Vodafone diese Karte zwar aktualisiert, jedoch oftmals kleinere regionale Störungen oder Ausfälle nicht dokumentiert werden. In den meisten Fällen werden diese jedoch zeitnah behoben.