Suzuki: Fliegende Autos gehen nächstes Jahr in Serienproduktion

Fliegende Autos sind eines der Zukunftsbilder, die in der Science Fiction immer wieder eine Rolle spielen. Ab dem kommenden Jahr sollen entsprechende Produkte nun auch als Serienmodelle auf dem gegenwärtigen Markt verfügbar sein.

SkyDrive: Konzept für ein emissionsfreies Flugauto

Unklare Produktionsmenge

Zusammenfassung Suzuki & SkyDrive kündigen Kooperation für fliegende Autos an (ab März 2022).

Modell mit Platz für 1-3 Personen, 13m lang, 3m hoch, 15km Reichweite.

SkyDrive gründet eigene Produktionsgesellschaft, nutzt Werk von Suzuki.

Flugsysteme nur für begrenzten Bereich im urbanen Raum geeignet.

Massenmarkt-Mobilität noch weit entfernt.

Serienmodelle ab kommendem Jahr verfügbar, Stückzahlen unbekannt.

Bezeichnung "fliegendes Auto" nicht ganz zutreffend.

Der japanische Konzern Suzuki kündigte an, ab dem kommenden Frühjahr entsprechende Fahr-/Flugzeuge anzubieten. Dafür arbeitet man mit dem Startup SkyDrive zusammen, dass diese entwickelt hat. Anzumerken ist dabei allerdings, dass die Bezeichnung "fliegendes Auto" nicht ganz zutrifft - denn es wird nicht möglich sein, das Produkt im Straßenverkehr zu nutzen und bei Bedarf einfach abzuheben.Vielmehr handelt es sich um kleine Multikopter für den Individualverkehr in der Luft. Sie bieten je nach Modell einer Person oder einer kleineren Personengruppe Platz. So hat SkyDrive gerade ein neues Design vorgestellt, in dem drei Passagiere unterwegs sein können. Das System hat eine Gesamtlänge von etwa 13 Metern und eine Höhe von 3 Metern. Es soll elektrisch angetrieben werden und kommt dabei auf eine maximale Flugreichweite von derzeit etwa 15 Kilometern.Damit ist klar, dass es sich hier lediglich um Flugsysteme handeln wird, die in einem sehr begrenzten Anwendungsbereich im urbanen Raum operieren können. Von einem Mobilitätsprodukt für den Massenmarkt ist man ohnehin weit entfernt. Denn es wird in absehbarer Zeit wohl kaum ein hinreichendes Management des Luftraums von Städten geben, damit sich hier unter Umständen hunderte Flugautos gleichzeitig sicher bewegen könnten.SkyDrive und Suzuki kündigten im März 2022 eine Kooperation im Bereich der fliegenden Fahrzeuge an, aber die Details der Zusammenarbeit wurden noch nicht näher benannt. Jetzt ist klar, dass SkyDrive eine eigene Produktionsgesellschaft gründen wird, die dann einen Teil eines Autowerkes Suzukis mit nutzen kann, um seine Serienmodelle zu produzieren. In welchen Stückzahlen diese vom Band laufen sollen, ist nicht ausgeführt worden.