Neuer Aldi-PC: Mittelklasse-Gamer mit Nvidia RTX 3060 Ti ab 29. Juni

Die Discounter Aldi Nord und Süd bieten ab dem 29. Juni einen neuen Gaming-PC an, der sich mit einem Intel Core i7-Prozessor und Nvidia GeForce RTX 3060 Ti in der Mittelklasse einordnen soll. Für den Desktop werden im gemeinsamen Online-Shop 1299 Euro aufgerufen.

Der Preis könnte durchaus besser sein

Zusammenfassung Aldi bietet neuen Gaming-PC an

Intel Core i7, Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, 1 TB SSD, 16 GB DDR4-RAM

Wi-Fi 6, Bluetooth, Gigabit-LAN, HD-Audio

RGB-beleuchtetes In-Win-Gehäuse

Preis: 1299 Euro, Windows 11 Home vorinstalliert, 3 Jahre Garantie

Medion / Aldi

Der neue Aldi-PC führt den bekannten Namen Medion Erazer Engineer P20 (MD34905), der in der Kategorie Core-Gaming im Vergleich zu früheren Konfigurationen in einer leicht abgespeckten Variante neu aufgelegt wurde. Kernkomponenten des Systems sind der Intel Core i7-12700 mit 12 Rechenkernen und einer maximalen Taktrate von 4,9 GHz nebst 16 GB DDR4-RAM (3200 MHz) und einer nicht näher definierten 1 TB SSD mit PCIe-Technik.Als dedizierte Grafikkarte wird auf die Nvidia GeForce RTX 3060 Ti (LHR) mit 8 GB GDDR6-Videospeicher zurückgegriffen, die bereits im Dezember 2020 eingeführt wurde. Zu den weiteren Eckdaten des Aldi-PCs gehören Wi-Fi 6, Bluetooth, Gigabit-LAN und High-Definition-Audio mit sechs Kanälen. Verpackt wird die Hardware in einem RGB-beleuchteten In-Win-Gehäuse, das über ein "optimiertes Kühlsystem" verfügen soll. Von einer sonst üblichen Wasserkühlung ist allerdings nicht die Rede.In Hinsicht auf die Anschlüsse werden insgesamt sieben USB-Schnittstellen verbaut, davon drei mit USB 3.2 Gen1-Technik und ein USB-C 3.2 Gen2-Port. Hinzu kommen HDMI 2.1 und drei DisplayPort 1.4a. Bekanntlich wird Windows 11 Home vorinstalliert und eine Hersteller-Garantie von über drei Jahren gewährt.Preislich zeigt sich der Aldi-PC mit 1299 Euro in einem hart umkämpften Feld. Nahezu baugleiche Systeme von Medion sind bereits günstiger zu haben und sogar der hauseigene Erazer Engineer X20 (MD34795) scheint für 1399 Euro (nach Cashback) samt Markenkomponenten von Gigabyte und HyperX sowie der Nvidia GeForce RTX 3070 LHR und CPU-Wasserkühlung das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Im Eigenbau, zum Beispiel über den Alternate-Konfigurator , liegt der Preis der Ausstattung in etwa bei 1100 Euro.