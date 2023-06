Smart Home: Philips Hue Lampen-Set bei Media Markt für 45 Euro

Wer sein Smart Home aufrüsten möchte, der sollte sich den Philips Hue-Deal bei Media Markt nicht entgehen lassen. Die smarten LED-"Glühbirnen" der White Ambiance-Reihe werden im 4er-Bundle für nur 44,99 Euro verkauft. Ein tolles Angebot für eine zeitgemäße Beleuchtung.

Mehr Details zum Philips Hue White Ambience Lampen-Bundle

Mit dem Preis von etwa 11 Euro pro E27-Lampe kann sich der Media Markt Online-Shop auch im Preisvergleich durchsetzen, auch wenn man Versandkosten einplanen muss. Alternativ legt man sich direkt zwei Bundles oder zusätzlich die ebenfalls reduzierte Philipe Hue Bridge mit in den Warenkorb.Das Philips Hue White Ambience 800 LED-Lampen-Bundle bietet eine praktische Lösung für die smarte Innenbeleuchtung, die Nutzern ein zeitgemäßes Beleuchtungserlebnis ermöglicht. Mit einer Helligkeit von bis zu 570 Lumen bieten diese Lampen verschiedenste Weißtöne von warmem bis zu kühlem Tageslicht, die für jede Stimmung und Aktivität maßgeschneidert werden können. Sie sind mit E27-Lampensockeln kompatibel und können einfach installiert werden, ob in der Deckenleuchte, Stehlampe oder Nachttischlampe.Die Philips Hue White Ambience LED-Lampen lassen sich problemlos über die Philips Hue App, mit Sprachassistenten wie Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri, oder sogar mit IFTTT (If This Then That) steuern. Nutzer können Lichtszenen programmieren, die Helligkeit anpassen, die Lampen aus der Ferne ein- und ausschalten oder einen automatischen Zeitplan erstellen. Dieses Bundle bietet einen einfachen Einstieg in das Philips Hue-Ökosystem und ist ideal für Nutzer, die ihre Wohn- oder Arbeitsumgebung mit intuitiver und flexibler Beleuchtung anpassen möchten.