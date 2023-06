Stark reduziert: Apple AirPods 2 bei Media Markt für nur 125 Euro

Bei Media Markt erhaltet ihr die Apple AirPods (2. Generation) jetzt für nur noch 125 Euro. Die beliebten kabellosen Kopfhörer kommen mit Ladecase und einer Reihe von Vorteilen. Etwa dem H1-Chip, "Hey Siri"-Features, smarter Steuerung und einer langen Akkulaufzeit.

Einmal mehr sinken die Apple AirPods 2 auf einen Tiefpreis von nur 125 Euro . Media Markt gehört dabei zu den günstigsten Online-Shops, die die Truly-Wireless-Kopfhörer zum Schnäppchen-Preis verkaufen. Trotz den "langen Stegen" ein immer noch sehr beliebtes Zubehör für iPhones.Die Apple AirPods der 2. Generation , die 2019 eingeführt wurden, sind kabellose Bluetooth-Ohrhörer, die einst einen wichtigen Schritt in der Evolution der tragbaren Audio-Geräte von Apple darstellten. Diese Version verfügt über eine Reihe von Verbesserungen gegenüber ihrem Vorgängermodell.Darunter der H1-Chip von Apple, der eine schnellere und stabilere drahtlose Verbindung, höhere Klangqualität und längere Batterielaufzeit ermöglicht. Weitere Features sind die Unterstützung von "Hey Siri" Sprachbefehlen, eine Funktion, die es den Nutzern ermöglicht, Siri zu aktivieren, ohne ihr Gerät berühren zu müssen, sowie eine verbesserte Gesprächsqualität bei Anrufen.Ein zusätzlicher Vorteil der AirPods der 2. Generation ist das bekannte Ladecase. Die Kombination aus dem neuen H1-Chip und dem Zusatzakku im Ladecase führt zu einer durchaus beeindruckenden Gesamtlaufzeit von mehr als 24 Stunden. Mit einer Ladung der Kopfhörer an sich gibt Apple eine Akkulaufzeit von fünf Stunden für Musik und drei Stunden für Gespräche an.Trotz der fortschrittlichen Technologien behält das Design der AirPods der 2. Generation das ikonische Aussehen der ersten Generation bei, was die sofortige Wiedererkennung der Marke für den Benutzer gewährleistet. Erst die AirPods Pro bzw. die AirPods 3 zeigen sich mit kürzeren Stegen in einem "neuen" Look. Allerdings werden für diese auch mindestens 50 Euro mehr fällig.