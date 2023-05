Günstiger Akkusauger: Dyson V8 Absolut bei Media Markt reduziert

Für kurze Zeit bietet Media Markt den Dyson V8 Absolute für nur noch 319 Euro an. Damit ist der beliebte Akku-Staubsauger erneut zum Bestpreis erhältlich. Die 2022er-Version überzeugt mit hoher Saugleistung, umfangreichen Zubehör und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dyson V8 Absolute (2022) Jetzt für 319 Euro bei Media Markt

Media Markt Angebote: Mehr Infos zum Dyson V8 Absolute

Dyson V8 Absolute (2022) Jetzt für 319 Euro bei Media Markt

Der Online-Shop von Media Markt schafft es auch im Preisvergleich mit anderen Händlern weiterhin den (aktuellen) Bestpreis für den Dyson V8 Absolute zu halten. Damit ist man sogar günstiger als der Outlet-Store des Herstellers.Der Dyson V8 Absolute ist ein hochwertiger, kabelloser Staubsauger . Dieses Modell ist bekannt für seine starke Saugkraft, die durch den Dyson Digital V8-Motor ermöglicht wird. Der Staubsauger verfügt über zwei Leistungsmodi: den Standardmodus für regelmäßige Reinigungsaufgaben und den Maximalmodus für besonders hartnäckige Verschmutzungen.Mit einer Betriebsdauer von bis zu 40 Minuten im Standardmodus bietet der V8 Absolute eine hervorragende Laufzeit für einen kabellosen Staubsauger. Zudem verfügt er über ein verbessertes Akustikdesign, das für eine reduzierte Lautstärke sorgt.Die Vielseitigkeit des Dyson V8 Absolute zeigt sich in den verschiedenen Aufsätzen, die im Lieferumfang enthalten sind. Dazu gehören eine Direktantriebsdüse für tiefe Teppichreinigung, eine Softwalze für Hartböden, sowie eine Fugendüse und eine Kombidüse für unterschiedliche Reinigungsaufgaben.Ein weiterer Vorteil dieses Modells ist das hygienische Behältersystem: Mit nur einem Knopfdruck wird der Schmutz aus dem Behälter direkt in den Mülleimer entleert, ohne dass man mit dem Staub in Berührung kommt. Der Dyson V8 Absolute ist auch als Handstaubsauger einsetzbar und somit ideal für die Reinigung von Polstermöbeln, Autositzen und schwer zugänglichen Stellen.