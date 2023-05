Media Markt: Rabatt auf Laptops mit AMD-Hardware und Windows 11

Auf der Suche nach einem leistungsstarken und gleichzeitig günstigen Notebook? Dann solltet ihr euch die Angebote von Media Markt genauer ansehen. Laptops von HP, Acer, Asus und Huawei sind ab sofort stark reduziert. Mit an Bord: Starke AMD-Hardware und Windows 11.

AMD + Windows 11: Die beste Kombination von Hardware und Software

Die besten Notebooks-Deals Jetzt im Online-Shop von Media Markt

Zum Angebot

Für jeden Geschmack etwas dabei: Office, Multimedia und Gaming

Die besten Notebooks-Deals Jetzt im Online-Shop von Media Markt

Zum Angebot

HP

Viel AMD-Leistung trifft auf hohe Energieeffizienz, lange Akkulaufzeiten und Microsofts beste Anwendungen. Und dank Media Markt spielt auch der Preis noch mit. Denn aktuell sind fünf der beliebtesten Notebooks mit AMD-Hardware und Windows 11 im Online-Shop reduziert. Die Rabattaktion läuft bis zum 5. Juni.Die Lieferung der reduzierten Notebooks erfolgt versandkostenfrei. Ebenso ist eine Abholung in den MediaMarkt-Filialen vor Ort möglich. Optional bietet man viele Extras: Ratenzahlung (Finanzierung), Garantieerweiterung, Startklar-Service und mehr.Als eines der Highlights gilt der Gaming-Laptop HP Victus 15-fb0354ng . Ausgestattet mit einem AMD Ryzen 5 5600H-Prozessor (4,2 GHz), 8 GB Arbeitsspeicher und einer 512 GB SSD befeuert zusätzlich die AMD Radeon RX 6500M das 15,6 Zoll große Full-HD-Display mit IPS-Technologie. Auch der Preis kann sich sehen lassen - nur 899 Euro. Steht die Grafikpower nicht im Mittelpunkt, empfiehlt sich hingegen das Asus VivoBook Pro 15 mit OLED-Bildschirm, AMD Ryzen 7 5800H-CPU, 16 GB RAM und 1-TB-SSD für reduzierte 829 Euro.Weiterhin zeigt sich bei Media Markt das Huawei MateBook 14 unter den Angeboten. Der 14-Zöller kommt mit einer hohen Auflösung von 2160 x 1440 Pixeln und wird von einem AMD Ryzen 7 5700U nebst 16 GB RAM und 512 GB SSD angetrieben. Der Preis liegt bei nur noch 819 Euro. Zu guter Letzt bietet man im Online-Shop zwei attraktive Budget-Laptops mit AMD Ryzen 3-Prozessoren an, die sich vor allem für Office-Aufgaben bestens eignen: das Acer Aspire 3 (15,6 Zoll) für nur noch 620 Euro und das HP 17-cp2333ng (17,3 Zoll) für reduzierte 600 Euro.Das neueste Microsoft-Betriebssystem ist auf den rabattierten Geräten direkt vorinstalliert. Vom modernen Look über die verbesserte Leistung für Office, Multimedia und Gaming bis hin zur Teams-Integration und zu sinnvollen Multitasking-Features bietet man euch hier die beste Software-Ausstattung.