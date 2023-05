Media Markt: Samsung Galaxy Watch 5 jetzt für nur noch 159 Euro

Durch einen zusätzlichen Rabatt von 75 Euro ist die Samsung Galaxy Watch 5 bei Media Markt aktuell für nur 159 Euro zu haben. Die beliebte Smartwatch mit 44-Millimeter-Durchmesser bietet unzählige Sportmodi, Sleep-Tracking, Herzfrequenzsensor und lange Akkulaufzeiten.

Weitere Informationen zur Samsung Galaxy Watch 5

Der Deal im Online-Shop von Media Markt kann sich sehen lassen. Für nur 159 Euro ist die Samsung Galaxy Watch 5 (44mm) ein echtes Schnäppchen, selbst mit Versandkosten. Der Direktabzug von 75 Euro erfolgt direkt im Warenkorb.Die Samsung Galaxy Watch 5 ist die jüngste Smartwatch des südkoreanischen Herstellers und bietet eine Vielzahl von Funktionen und Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell. Mit einem verbesserten Design und fortschrittlicheren Funktionen ist die Galaxy Watch 5 eine attraktive Option für Fitness-Enthusiasten, Technikliebhaber und alltägliche Nutzer gleichermaßen.Zu den Hauptmerkmalen zählen ein helleres und schärferes AMOLED-Display, ein optimierter Prozessor für schnellere Leistung, erweiterte Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktionen sowie eine längere Akkulaufzeit, die mehrere Tage ohne Nachladen ermöglicht.Die Galaxy Watch 5 bietet auch eine tiefere Integration in das Samsung-Ökosystem, was bedeutet, dass Benutzer ihre Smartwatch nahtlos mit anderen Samsung-Geräten und -Diensten verbinden können. Die Uhr ist mit dem aktualisierten Wear OS von Google ausgestattet, das für ein verbessertes Benutzererlebnis und eine größere Auswahl an Anwendungen sorgt.Zudem verfügt die Smartwatch über neue Sensoren wie einen verbesserten Herzfrequenzmesser, einen Sauerstoffsättigungssensor und ein EKG-Modul für umfassendere Gesundheitsüberwachung. Mit all diesen Funktionen und Verbesserungen setzt die Samsung Galaxy Watch 5 neue Maßstäbe für Smartwatches und zeigt die kontinuierliche Innovationskraft von Samsung im Wearable-Markt.