Günstige Actioncam: DJI Osmo Action 3 bei Media Markt für 299 Euro

Im Online-Shop von Media Markt wird die DJI Osmo Action 3 im Standard-Combo-Paket für nur noch 299 Euro verkauft. Die Actioncam verfügt über eine 4K/120FPS-Kamera, viel Zubehör und bietet eine Akkulaufzeit von über zwei Stunden. Ein gutes Angebot für Outdoor-Fans.

DJI Osmo Action 3 Kamera Jetzt für 299 Euro bei Media Markt

Media Markt Angebote: Weitere Informationen zur DJI Osmo Action 3

Einmal mehr wird die Standard-Combo der DJI Osmo Action 3 für unter 300 Euro angeboten. Der durchaus attraktive Deal kann sich auch im Preisvergleich sehen lassen. Gerade jetzt zu Beginn der Outdoor-Saison in Deutschland.Die DJI Osmo Action 3 ist eine moderne Action-Kamera, die von DJI, einem der führenden Hersteller von Drohnen und Kameratechnik, entwickelt wurde. Die neue Generation der Osmo Action-Serie besticht durch ihre verbesserten Funktionen und ihre Fähigkeit, 4K-Bildmaterial mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde aufzunehmen.Die Actioncam bietet eine Dual-Screen-Funktionalität, die es Benutzern ermöglicht, ihre Aufnahmen in Echtzeit zu überwachen und mühelos zwischen Vorder- und Rückkamera zu wechseln. Darüber hinaus verfügt sie über eine verbesserte Bildstabilisierungstechnologie namens RockSteady 2.0, die Verwacklungen drastisch reduziert und damit kristallklare, ruckelfreie Aufnahmen ermöglicht.Die Osmo Action 3 ist außerdem mit einer Vielzahl von zusätzlichen Features ausgestattet, darunter Zeitlupenaufnahmen mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde, ein 4-fach-Zoom und ein verbessertes Wasserdichtigkeitsniveau von bis zu 16 Metern Tiefe ohne zusätzliches Gehäuse. Die Kamera kann bequem über die DJI Mimo App gesteuert werden, die eine Vielzahl von Bearbeitungsmöglichkeiten und eine benutzerfreundliche Schnittstelle bietet.Mit ihrem langlebigen, leichtgewichtigen Design, das den extremen Bedingungen standhält, ist die DJI Osmo Action 3 die ideale Wahl für Abenteurer und Content-Ersteller, die actionreiche Aufnahmen von ihren Erfahrungen in der Natur festhalten möchten. Im Lieferumfang neben Actioncam und Akku enthalten: Schutzrahmen, Objektivschutz (Gummi), Schnellverschluss-Adapterhalterung, Hafthalterung (flach) und eine Feststellschraube.