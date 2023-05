Dyson V10 & V11 Absolute: Media Markt mit Akkusauger-Tiefpreisen

In den Angeboten der Woche von Media Markt zeigen sich weitere Dyson-Staubsauger zum Sparpreis. Die Absolute-Modelle des Dyson V10 und Dyson V11 sind jetzt ab 449 Euro erhältlich. Ein guter Deal für alle, die hohe Saugleistung und umfangreiches Zubehör bevorzugen.

Dyson V11 Absolute (2022) Jetzt für 489 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Dyson V10 Absolute (2022) Jetzt für 449 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Mehr Details zum Dyson V10 und Dyson V11 in der Absolute-Version

Dyson V11 Absolute (2022) Jetzt für 489 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Dyson V10 Absolute (2022) Jetzt für 449 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Dyson

Nachdem bereits in der letzten Woche der Preis des Dyson V10 Absolute auf nur noch 449 Euro gefallen war, folgt nun der ebenso beliebte Dyson V11 Absolute mit einem Preisschild von nur noch 489 Euro. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für beide Akkusauger.Der Dyson V11 Absolute ist ein kabelloser Akkustaubsauger, der für seine hohe Saugleistung und lange Laufzeit bekannt ist. Dieses Modell verfügt über einen leistungsstarken Digitalmotor, der bis zu 60 Minuten Betriebszeit bietet, sowie eine LCD-Anzeige, die Echtzeitinformationen über Leistung, Akkulaufzeit und Filterwartung liefert.Der V11 Absolute ist mit zwei verschiedenen Bürstenköpfen ausgestattet, dem High Torque-Bürstenkopf für alle Bodenarten und der Soft-Walze für Hartböden, was ihn ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen macht. Weitere Düsen liegen im Lieferumfang bei. Darüber hinaus verfügt das Gerät über drei Leistungsmodi, um den Saugbedarf entsprechend anzupassen, und ein fortschrittliches Filtrationssystem, das Allergene und kleinste Staubpartikel effektiv einfängt.Der Dyson V10 Absolute ist ein weiteres kabelloses Modell aus der Dyson-Reihe und bietet eine solide Saugleistung in einem leichteren und kompakteren Design. Der leistungsstarke V10-Digitalmotor sorgt für bis zu 60 Minuten Laufzeit und ermöglicht eine gründliche Reinigung von Hartböden und Teppichen. Wie der V11 Absolute, ist auch der V10 Absolute mit zwei Bürstenköpfen ausgestattet: dem Direktantriebs-Bürstenkopf und der Soft-Walze, die den V10 zu einer vielseitigen Reinigungslösung machen.Obwohl der V10 über keine LCD-Anzeige verfügt, bietet er dennoch drei Leistungsmodi und ein effizientes Filtrationssystem, um Allergene und Staubpartikel effektiv zu entfernen. Der Dyson V10 Absolute ist eine solide Wahl für diejenigen, die eine etwas leichtere und kostengünstigere Option suchen, ohne auf die Leistung von Dyson zu verzichten.