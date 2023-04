Neuer KI reicht Foto vom Kühlschrankinhalt für komplexe Rezepte

Aus der Kombination verschiedener fortschrittlicher KI-Modelle entstehen ganz neue Anwendungsmöglichkeiten. Forscher haben jetzt ein System entwickelt, das ein Tandem aus Bild- und Sprachmodell nutzt, um auf Basis von Fotos von Zutaten komplexe Rezepte zu erstellen.

KI-Modelle haben in den letzten Monaten deutlich dazugelernt, Programme, die über Jahre nur in Fachkreisen für Aufregung sorgten, werden innerhalb kürzester Zeit von Millionen täglich genutzt. Auch ein Projekt von zwei Wissenschaftlern, das vor Jahren mit holprigen Gehversuchen begann, hat jetzt das Laufen gelernt. Sie haben laut Phys ein System entwickelt, dass auf Basis von Bildern von Zutaten komplexe Rezepte erstellen kann.Wie zwei Forscher des Technologieunternehmens PeopleTec aus Alabama beschreiben, nahm das Projekt 2020 seinen Anfang. Eine Gruppe KI-Forscher hatte sich ein neues Partyspiel ausgedacht: Ein Team schlägt Zutaten vor, das andere verwendet ein Sprachmodell, um daraus ein Rezept zu entwickeln. Wie David Noever, einer der Forscher, beschreibt, waren die Sprachmodelle vor drei Jahren aber nicht in der Lage, hier einen gewissen Grad der Komplexität zu überschreiten."Je interessanter die Zutaten wurden, desto schlechter wurden die Rezepte, bis sie schließlich in Unsinn wie 'Ein Rezept für ungarisches Schuhleder, für 2 Personen zum Frühstück' ausarteten", so Noever. Drei Jahre später ist aus dieser Grundidee ein leistungsfähiges und komplexes Rezept-Empfehlungs-System entstanden. Das führen die Forscher vor allem auf die "enormen Durchbrüche" der letzten Monate bei großen Bild- und Sprachmodellen zurück.Der Aufbau des Modells: Zunächst wurden die 30 häufigsten Zutaten in Kühlschränken definiert und mit diversen Aufnahmen hinterlegt, aus denen dann wiederum ein eigenes Bildmodell trainiert wurde. Wirklich neu ist aber der Ansatz der Forscher, dass das Rezept dynamisch an verschiedene Bedingungen angepasst werden kann. "Natürlich gibt es selbst für eine kleine Liste von Zutaten Milliarden von Kombinationen, aber die Berücksichtigung von saisonaler Verfügbarkeit, Resten, Portionsgrößen, Kosten und diätetischen Einschränkungen brachte das Problem und die Lösung wirklich ins Rollen", so das Team. Die nächsten Schritte sind jetzt klar: die Entwicklung einer einfach nutzbaren App.