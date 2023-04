Media Markt: Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) jetzt für 299 Euro

Die jüngste Generation des beliebten Samsung Galaxy Tab S6 Lite wird bei Media Markt jetzt für nur noch 299 Euro verkauft. Das Angebot des Online-Shops ist vor allem für Einsteiger interessant, die ein günstiges Android-Tablet inklusive S-Pen einem Apple iPad vorziehen.

Auch im Preisvergleich kann sich das Tablet-Angebot von Media Markt sehen lassen - man gehört zu den günstigsten Händlern. Zudem kann man für nur noch 299 Euro kaum etwas falsch machen. Unsere Empfehlung: Erweitert den Speicher direkt mit einer SanDisk Ultra (256 GB) MicroSD-Karte für nur 19 Euro.Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) ist ein aktualisiertes und leistungsstärkeres Modell des ursprünglichen Tab S6 Lite, das sich an Einsteiger und Gelegenheitsnutzer richtet. Es verfügt über einen 10,4-Zoll-TFT-Touchscreen mit einer Auflösung von 2000 x 1200 Pixeln und wird von einem Qualcomm Snapdragon 720G angetrieben, der für eine flüssige und ansprechende Benutzererfahrung sorgt.Das Tablet ist mit 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher ausgestattet, der durch eine microSD-Karte erweitert werden kann. Es läuft auf dem zeitgemäßen Android 12-Betriebssystem mit One UI 4.1-Oberfläche und bietet Zugriff auf den Google Play Store und alle damit verbundenen Anwendungen.Eine der Hauptmerkmale des Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) ist der im Lieferumfang enthaltene S Pen, der präzises Zeichnen, Schreiben und Gestalten auf dem Bildschirm ermöglicht. Die Akkulaufzeit wurde ebenfalls verbessert und bietet nun bis zu 12 Stunden Nutzung bei voller Ladung. Das Tablet verfügt über eine 8-MP-Hauptkamera auf der Rückseite und eine 5-MP-Frontkamera, die sich ideal für Videoanrufe und gelegentliche Schnappschüsse eignen.Das Galaxy Tab S6 Lite (2022) ist ein erschwingliches, vielseitiges und leichtes Tablet, das sich hervorragend für den Einsatz in Schule, Universität oder Beruf eignet, sowie für Unterhaltung und Medienkonsum.