Codename Luxor und Tanta: Microsoft arbeitet an neuen Surface-Tablets

Microsoft bereitet neuesten Gerüchten zufolge aktuell den Start von zwei neuen Surface-Geräten vor. Bei dem ersten sollen sich um ein neues 11-Zoll Surface Pro handeln, als Zweites wird ein ARM-basiertes Surface Go 4 gemunkelt.

Es gibt sogar recht viele Details, die nun in der Gerüchteküche herumgereicht werden. Das meldet das Online-Magazin Windows Central . Windows Central zitiert dabei Microsofts angebliche Pläne, noch in diesem Jahr zwei neue Windows-Tablets auf den Markt zu bringen. Die Informationen dazu sollen aus Insider-Kreisen, direkt aus dem Unternehmen stammen.Diesen Berichten zufolge plant das Unternehmen ein neues, kleineres 11-Zoll-Surface Pro, ähnlich wie Apples iPad Pro-Reihe mit ihren 11- und 13-Zoll-Varianten. Microsoft will demnach schon bald die Surface Pro-Familie um eine neue, kleinere Konfiguration erweitern. Das kommende 11-Zoll-Surface Pro (Codename "Luxor") soll ansonsten seinem 13-Zoll-Geschwistermodell ähneln und unter anderem ein Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bieten.Microsofts nächstes preisgünstiges Surface Go-Tablet wird Berichten zufolge eine bemerkenswerte Veränderung in seiner Gerätefamilie darstellen. Dem Bericht zufolge wird das Surface Go "4" (Codename "Tanta") mit einem auf dem Snapdragon 7c-Chip basierenden Prozessor ausgestattet sein. Der bietet verbesserte Energieeffizienz und Akkulaufzeit.Interessant ist auch, dass Windows Central schreibt, dass was Design und andere Funktionen angeht, sich Microsofts Surface Go der vierten Generation drastisch von seinem Vorgänger unterscheiden soll. Das beinhaltet mehr Tablet-bezogene Optimierungen vor allem bei Anwendungen wie dem Datei-Explorer.Was der Report von Windows Central jedoch noch nicht verrät ist, wann die neuen Surface-Geräte herauskommen sollen.