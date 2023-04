Leuchtender leerer Raum: Gravitation kann Licht erzeugen

Gravitation kann unter bestimmten Bedingungen Licht erzeugen. Insbesondere in der Frühphase des Universums könnten daher bestimmte Bereiche des Raums ohne erkennbare Lichtquelle geleuchtet haben, wie ein internationales Forscherteam herausfand.

Stehende Gravitationswellen

In der Zeit nach dem Urknall, die als Inflation bekannt ist, herrschten extrem seltsame Bedingungen. Binnen kürzester Zeit expandierte der Raum massiv und als diese Entwicklung sich langsam beruhigte, schwappten zahlreiche gigantische Gravitationswellen durch das junge Universum. Entsprechend dürfte es dabei auch zu den typischen Resonanzeffekten gekommen sein, bei denen Wellen sich gegenseitig neutralisieren oder eben immer weiter aufschaukeln.Physiker der kanadischen McGill University und der polnischen Jagiellonian-Universität in Krakau, berechneten , dass dabei auch stehende Wellenmuster entstanden sein können, bei denen sich die Gravitationswellen nicht ausbreiteten, sondern stillstanden, fast eingefroren im gesamten Kosmos. An diesen Stellen müssen dann außergewöhnliche Schwerkraft-Werte existiert haben.Diese hatten den Modellen der Forscher zufolge erhebliche Auswirkungen auf das elektromagnetische Feld, das zu dieser Zeit im frühen Universum existierte. Die Regionen mit intensiver Schwerkraft könnten das elektromagnetische Feld so stark angeregt haben, dass ein Teil seiner Energie in Form von Strahlung freigesetzt wurde, wodurch Licht entstand.Dieses Ergebnis führt zu einem völlig neuen Phänomen: der Erzeugung von Licht allein durch die Schwerkraft. Im heutigen Universum gibt es keine Situation, in der dieser Prozess stattfinden könnte, aber die Forscher haben gezeigt, dass das frühe Universum ein weitaus seltsamerer Ort war, als wir es uns vorstellen können. Inklusive scheinbar leerer Bereiche des Raums, die ohne erkennbare Quelle zu leuchten begannen.