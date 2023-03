LOQ: Lenovo startet neue Marke für günstige Gaming-PCs, drei Modelle

Lenovo macht einen auf Asus . Der chinesische PC-Marktführer hat unter dem Namen LOQ eine neue Tochtermarke gestartet, die nun preisbewusste Gaming-Fans ansprechen soll. Die Idee ist nicht neu, setzt doch zum Beispiel Asus unter der Marke TUF Gaming auf dieses Konzept.

Lenovo bringt Gaming-Marke LOQ an den Start

Lenovo bietet ab sofort unter dem Namen "LOQ" eine neue Submarke an, die zunächst jeweils einem 15- und einem 16-Zoll-Laptop sowie einem Desktop-Tower für Gaming-Fans an den Start geht. Die Geräte werden jeweils mit aktuellen CPUs von AMD oder Intel angeboten und bringen Grafikkarten aus der Nvidia GeForce RTX40-Serie mit.Die ersten Systeme der neuen Lenovo-Marke sollen im April bzw. Mai in den USA und ab Juni auch in Europa in den Handel kommen. Preislich geht es ab rund 900 US-Dollar los, wobei derzeit noch unklar ist, wie umfangreich die Palette der neuen Modelle der Marke LOQ ist, die Lenovo auch nach Deutschland bringen will.Die Geräte nutzen zwar meist ein etwas simpleres Design als die Gaming-PCs der lange etablierten Lenovo Legion-Serie, adaptieren aber dennoch einige ihrer Features. Dazu gehört bei den Notebooks auch der sogenannte MUX-Schalter, mit dem der Nutzer zwischen der Nvidia- und der CPU-internen GPU umschalten kann, um die Wahl zwischen maximaler Performance oder Energieeffizienz abseits der Spiele-Verwendung zu haben.Den Anfang machen für Europa ebenfalls die 15- und 16-Zoll-Modelle Lenovo LOQ 15IRH8 und 16IRH8, die zunächst mit Intel-Chips erscheinen. Geplant sind aber auch Varianten mit AMD-Plattform. Die Geräte haben jeweils Nvidia GeForce RTX 4050- bzw. RTX 4060-GPUs an Bord. Hinzu kommt auch noch der Lenovo LOQ Tower, welcher in Kombination mit dem Intel Core i7-13700 jeweils ebenfalls Nvidia GeForce RTX 40-GPUs bietet. Während es bei den Notebooks preislich bei 1399 Euro losgeht, kostet der Tower mindestens 1199 Euro. Alle Varianten sollen ab Juni 2023 in Europa starten.