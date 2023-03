Bestpreis-Tarif im Telekom-Netz: 20 GB Mega-Deal für 9,99 Euro

Geht es um Discounter-Tarife im Telekom-Netz, kann Freenet mit einer neuen Aktion einmal mehr einen Bestpreis setzen. Ab sofort und nur für beschränkte Zeit gibt es 20 GB LTE-Datenvolumen plus Flat Telefonie & SMS für 9,99 Euro im Monat.

Freenet knackt 10-Euro-Marke: 20 GB LTE-Tarif mit Flat Telefonie & SMS

20 GB LTE Datenvolumen (25 Mbit/s)

FLAT Telefonie & SMS

FLAT EU-Roaming

VoLTE & WiFi-Call fähig

eSIM möglich

9,99€/Monat

Anschlusspreis sparen durch SMS

Falt, Roaming und mehr

Zum Freenet Green LTE 20 GB-Tarif Allnet-Flat im Telekom-Netz für 10 Euro

Die Entwicklung im Mobilfunkmarkt schreitet rasant voran - zumindest bei LTE-Tarifen. Während Angebote mit 5G immer noch teuer sind und wenig genutzt werden, kann man bei Tarifen mit 4G-Geschwindigkeit eine rasante Vergünstigung beobachten. Lag der Preis für einen LTE-Tarif mit 20 GB und Flat für Telefonie und SMS Anfang des Jahres oft noch bei deutlich über 15 Euro, hat Freenet jetzt zum Einstieg in den Frühling mit einem Aktionstarif die 10-Euro-Schallmauer geknackt.Aufmerksamen Beobachtern fällt natürlich schnell auf, wie ein solch günstiger Preis erreicht werden kann. Mit einer Geschwindigkeit von 25 MBit/s bleibt man zwar hinter Spitzengeschwindigkeiten zurück. Aber: Für Plattformen wie YouTube und Netflix reichen Bandbreiten von 3-5 MBit/s für die HD-Wiedergabe, auch Konferenz-Tools wie Zoom benötigen weit weniger Bandbreite als geboten. Im Alltag der allermeisten Mobilfunknutzer ist hier also keine Einschränkung zu erwarten.Wo der Tarif bei der Bandbreite spart, wird in Bezug auf die anderen Funktionen alles geboten, was Smartphone-Nutzer erwarten. Telefongespräche und Kurznachrichten werden per Flatrate abgerechnet, sind also nicht beschränkt. Dazu kommen beliebte Optionen wie VoLTE und WLAN-Call sowie natürlich umfassendes EU-Roaming. Den Anschlusspreis von 40 Euro gibt es mit einer SMS mit dem Inhalt "AP frei" (ohne Sonderzeichen) an die 8362 bis zu 30 Tage nach Start des Tarifs zurück. Zu beachten bleibt wie immer: Nach dem 24. Monat steigt der Preis wieder auf 36,99 Euro, eine rechtzeitige Kündigung ist also sehr empfehlenswert.