Samsung Osteraktion: Galaxy-Notebooks jetzt mit 0%-Finanzierung

Starke Leistung, Flexibilität und Vielseitigkeit: Dafür stehen die neuen Laptops der Samsung Galaxy Book 3-Familie. Wer sich jetzt den Traum vom High-End-Notebook erfüllen möchte, kann bei Media Markt die neue 0%-Finanzierung nutzen und in Bundles noch mehr sparen.

Im Bundle sparen: Wer sich bei Media Markt für ein Samsung Galaxy Book 3 entscheidet, erhält Microsoft 365 mit Word, Excel, Outlook, PowerPoint und Co. in einer Single-Lizenz für reduzierte 44,99 Euro anstatt der sonst üblichen 60-70 Euro.

Samsung Galaxy Book 3 Ultra: Perfekt für Gamer und Kreative

Samsung Galaxy Book 3 (Pro): Die Office- und Multimedia-Allrounder

Die Windows Week bei Media Markt bringt gerade für Samsung-Notebooks einen besonderen Vorteil. Bis zum 6. April könnt ihr beim Kauf eines Galaxy Book 3 bequem in zehn monatlichen Raten bezahlen - und das ganz ohne Zinsen. Das Angebot gilt natürlich auch für die beliebten 2-in-1-Modelle und die leistungsstarken Ultra-Laptops mit Windows 11.Die Null-Prozent-Finanzierung von Media Markt bietet sich vor allem bei Samsungs neuem Flaggschiff an - dem Galaxy Book 3 Ultra . Hier werden im 16-Zoll-Format die besten Komponenten in einem hochwertigen Aluminiumgehäuse verpackt. Im Spitzenmodell kommen Intel Core i9-Prozessoren (13. Generation) nebst 32 GB DDR5-RAM und flotten PCIe 4.0-SSDs zum Einsatz. Außerdem sorgt die Nvidia GeForce RTX 4070 für eine starke Grafik-Performance auf Desktop-Niveau, sowohl für Gamer als auch im kreativen Bereich.Doch damit noch nicht genug. Das Samsung Galaxy Book 3 Ultra verfügt über eine Auflösung von 2880 x 1800 Pixeln und bietet eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Das Display ist zudem mit der modernen AMOLED-Technik ausgestattet und zeigt sich so brillant, dass sogar der bereits große DCI-P3-Farbraum mit 120 Prozent überschritten wird. Abgerundet wird die Ausstattung mit vier Dolby-Atmos-Lautsprechern von AKG und zeitgemäßen Features wie Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4, Fingerprint-Reader und vielem mehr.Für den Einstieg in die Samsung-Welt bietet Media Markt das Galaxy Book 3 und das Galaxy Book 360 an - als klassisches Notebook oder als zum Tablet umklappbares 2-in-1. Beide Modelle verfügen über aktuelle Intel Core i3- und Core i5-CPUs, schnelle SSDs und ebenso kontraststarke OLED-Displays mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln. Premium-Features kommen natürlich auch in der gehobenen Mittelklasse zum Einsatz. Mit dabei: Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E, Dolby Atmos, Bluetooth 5.1 und Co.An diese Ausstattung knüpft das Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 an. Als Convertible mit einem 360-Grad-Scharnier ausgestattet, nähert sich die Displayqualität des Pro-Modells der des Ultra-Laptops heran. Der südkoreanische Hersteller setzt hier bereits auf die hochauflösenden OLED-Bildschirme mit 2880 x 1800 Pixeln und 120 Hz. Ohne Nvidia-Grafikkarte füllt die Pro-Baureihe somit die Lücke zwischen den "Einsteiger"-Notebooks und dem Flaggschiff mit einem Hang zum besseren Display und mehr Leistung.