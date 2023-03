Forscher bauen Super-Bakterien mit Immunität gegen Viren

Forscher haben neue Super-Bakterien entwickelt, die mit einer Immunität gegen Virusinfektionen daherkommen. Der fragliche Escherichia-Coli-Bakterienstamm könnte als Basis für eine ganze Reihe von Abwandlungen dienen.

Sperre für Gen-Weitergabe

Zusammenfassung Forscher entwickeln Super-Bakterien mit Immunität gegen Virusinfektionen

Escherichia-Coli-Stamm als Basis für Abwandlungen

Fortschritt für Gentechnik und synthetische Biologie

Veränderte Gene können nicht in freie Natur entweichen

Vorteile für Produktion von Arzneimitteln und Biokraftstoffen

Kein Virus kann Hürden bisher überwinden

Erfahrungen könnten auch auf Mehrzellern angewandt werden

Es ist ein bemerkenswerter Fortschritt für die Gentechnik und die synthetische Biologie: Forscher haben einen Escherichia-Coli-Bakterium so verändert, dass er gegen natürliche Virusinfektionen immun ist und gleichzeitig die Gefahr minimiert wird, dass die Bakterien oder ihre veränderten Gene in die freie Natur entweichen.Der Fortschritt, den die Wissenschaftler im renommierten Journal Nature publizierten, bringt Vorteile in verschiedenen Einsatzbereichen mit sich: Bakterien werden beispielsweise eingesetzt, um Arzneimittel oder Substanzen wie Biokraftstoffe zu produzieren. Wenn die Tanks, in denen die Stämme ihre Arbeit verrichten, von Viren infiziert werden, kann es zu teuren Produktionsausfällen kommen. Im schlimmsten Fall kann es auch vorkommen, dass beispielsweise statt reinem Insulin ein Giftstoff mitproduziert wird, was letztlich Menschenleben gefährden kann."Wir glauben, dass wir die erste Technologie zur Entwicklung eines Organismus entwickelt haben, der von keinem bekannten Virus infiziert werden kann", sagte der Erstautor des Papers, Akos Nyerges von der Harvard Medical School. "Wir können natürlich nicht sagen, dass es vollständig virenresistent ist, aber bisher haben wir auf der Grundlage umfangreicher Laborexperimente und rechnerischer Analysen noch kein Virus gefunden, das die Hürden überwinden kann."Parallel dazu sorgt die eingebaute Modifikation auch dafür, dass das veränderte genetische Material nicht in natürliche Zellen eingebaut werden kann. Die Erfahrungen, die sich daraus ziehen lassen, könnten auch in genetisch veränderte Mehrzellern zur Anwendung kommen. Hierfür wäre allerdings noch umfassendere, weitergehende Forschung nötig.