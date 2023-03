Streamzz: Deutscher Streamhoster von Medienbranche abgeschaltet

Eine internationale Branchenorganisation von Rechteinhabern hat dafür gesorgt, dass das Streaming-Portal Streamzz abgeschaltet wird. Dieses wurde von Nordrhein-Westfalen aus betrieben und gehörte zu den größeren Vertretern seiner Art.

Betreiber nicht erwischt

Zusammenfassung Streaming-Portal Streamzz aus NRW von ACE-Ermittlern abgeschaltet.

ACE konzentrierte sich auf Portale, die Zugang zu Streamhostern bieten, vor allem auf deutschsprachige.

Constantin Film lobt Erfolg der Rechteinhaber in Deutschland und weltweit.

Streamzz-Betreiber scheinen Ermittlern bisher entkommen zu sein.

Anzeichen deuten an, dass Streamzz wieder online gehen könnte.

Streamzz verzeichnete laut der Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) mehr als 7 Millionen monatliche Besucher. Ein Drittel des Datenverkehrs wurde mit Nutzern aus Deutschland abgewickelt, gefolgt von den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz und Ungarn. Die Inhalte, die bei dem Streamhoster lagen, wurden auf über 60 Webseiten gelistet, die als zentrale Portale Zugang zu den Inhalten bieten.Nach Analysen der ACE-Ermittler war Streamzz seit 2019 in Betrieb und hat mehr als 75.000 Filme und 15.000 TV-Serienepisoden gehostet und gestreamt. Betroffen waren hiervon alle Mitglieder des Branchenverbandes. Zuvor hatte sich die ACE vor allem auf Portale konzentriert, die Zugang zu den Streamhostern bieten. Auch hier standen aber Angebote, die sich an ein deutschsprachiges Publikum richteten, im Fokus."Die Piraterie untergräbt weiterhin den legalen Markt und die Investitionen in neue und spannende Inhalte. Diese Aktion ist ein großer Erfolg für die Rechteinhaber in Deutschland und auf der ganzen Welt, und wir sind stolz darauf, mit dem ACE zusammenzuarbeiten, um ihre laufenden Bemühungen zum Schutz des Urheberrechts und zur Bekämpfung der Piraterie zu unterstützen", kommentierte Philipp Wohlfrom vom deutschen Studio Constantin Film die Aktion.An die Streamzz-Betreiber scheinen die Ermittler bisher aber nicht herangekommen zu sein. Auf der Webseite des Hosters selbst heißt es, dass man aktuell mit Server-Problemen zu kämpfen habe. Das deutet darauf hin, dass man im Hintergrund durchaus daran arbeitet, das Angebot von neuen Systemen aus wieder in Gang zu bekommen.