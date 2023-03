Bis zu 500 Euro: Telekom kündigt Treuerabatt für Bestandskunden an

Die Telekom startet Anfang April einen Treuebonus für Bestandskunden mit Festnetz-/DSL-Tarifen . Bis zu 500 Euro kann man dann für einen neuen Mobilvertrag als Bonus erhalten - wir haben uns das Angebot einmal angeschaut, denn es gibt Ausnahmen.

So viel kann man sparen

Wie wird der Treuebonus verrechnet?

Zusammenfassung Telekom startet Treuebonus: Bis zu 500 Euro für neuen Mobilvertrag.

Bonus hängt von Vertragsdauer ab: 100 Euro für 1 Jahr, steigend.

Bonus wird direkt verrechnet, nur bei berechtigten Verträgen.

Leistungen Dritter, Endgerätepreise und PlusKarten ausgeschlossen.

Ab 4. April im Kundencenter und MeinMagenta-App einsehbar.

Vodafone erhöht DSL-Preise, Telekom belohnt treue Kunden.

Während Vodafone aktuell seine DSL-Preise auch für Bestandskunden erhöht , gibt die Telekom nun einen Bonus weiter, um treue Kunden zu belohnen. Angekündigt wurde der Start des neuen Treuebonus zum 4. April 2023:"Loyalität muss sich auszahlen, das haben wir aus zahlreichen Kundengesprächen mitgenommen", erklärte Telekom-Manager Torsten Brodt die Bemühungen. "Unsere Antwort darauf ist der Treuebonus. Es ist ein Dankeschön an unsere Kundinnen und Kunden für ihre langjährige Verbundenheit mit der Telekom. Je länger sie dabei sind, desto mehr profitieren sie."Das funktioniert im Einzelnen so: Je nach Vertragsdauer gibt es zwischen 100 und 500 Euro, die auf einen neuen MagentaMobil Vertrag mit 24-monatiger Laufzeit angerechnet werden können. Wichtig dabei ist, es muss sich um einen für den sogenannten Magenta-Eins-Vorteil berechtigten Vertrag handelt, der neu abgeschlossen wird. Bestehende Magenta-Eins-Verträge können demnach nicht eingerechnet werden. Telekom-Kunden sollten sich dazu am einfachsten beraten lassen.Für ein Jahr Tarifnutzung erhält man 100 Euro. Jedes weitere Jahr honoriert die Telekom mit einem weiteren Bonus, sodass dieser kontinuierlich steigt. Maximal kann man einen Bonus in Höhe von 500 Euro ersparen. Der Bonus wird direkt verrechnet. "Je nach angespartem Bonus und gewähltem Mobilfunktarif starten die Kunden mehrere Monate ohne Zusatzkosten ins mehrfach ausgezeichnete Netz der Telekom", heißt es auf der Telekom-Webseite.Der Treuebonus wird auf der Mobilfunkrechnung gutgeschrieben. Er reduziert fortlaufend die Entgelte aller Leistungen der Telekom Deutschland des neu abgeschlossenen Hauptvertrags, bis er aufgebraucht ist. Der Treuebonus wird nur auf monatliche Grundgebühren des Hauptvertrags, Bereitstellungspreis, Verbindungspreise, Roamingkosten oder Kosten für hinzugebuchte Optionen verrechnet. Leistungen Dritter und Endgeräte-Einmalpreise werden nicht mit dem Treuebonus verrechnet. Auch zur Hauptkarte hinzugebuchte PlusKarten können den Treuebonus nicht nutzen.Andere Vorteile von MagentaEINS, wie doppeltes Datenvolumen, bleiben weiterhin bestehen. Wer sich zum Treuebonus informieren möchte, kann ab dem 4. April im Telekom-Kundencenter und in der MeinMagenta-App einsehen, ob und in welcher Höhe ein Treuebonus zur Verfügung steht.