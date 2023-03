PS5 bei Media Markt: Forspoken-Bundle für 569 Euro sofort lieferbar

Im Online-Shop von Media Markt findet man aktuell das neue Bundle aus PlayStation 5 und dem Action-Rollenspiel Forspoken. Das Paket mit der PS5-Konsole (Disc-Version) inklusive Spiel schlägt hier mit nur 569 Euro zu Buche und ermöglicht damit sogar ein gewisses Sparpotenzial.

PlayStation 5 kaufen: Mehr Details zum PS5-Bundle mit Forspoken

Die Lager von Media Markt scheinen dabei gut gefüllt zu sein. Viele vergleichsweise günstige PS5-Bundles sind sofort lieferbar und innerhalb weniger Tage bei euch zu Hause. Während der Bestellung kann sogar eine Abholung für viele Filialen gebucht werden, um die PlayStation 5 eventuell noch schneller in den Händen zu halten.Die Sony-Konsole gehört zu den beliebtesten Gaming-Systemen in Deutschland, die bis dato stets ausverkauft war. Mittlerweile hat sich vor allem die Verfügbarkeit von Bundles deutlich verbessert, zuerst mit God of War Ragnarök, dann mit Hogwarts Legacy und jetzt mit dem jüngsten Square Enix-Titel Forspoken. Das Fantasy-Action-Rollenspiel wurde erst Ende Januar veröffentlicht und ist somit einen Blick wert. Außerdem spart man im Bundle mit der PlayStation 5 etwa 50 Euro gegenüber dem Einzelkauf.Technisch setzt die PS5-Konsole auf AMD-Chips (Zen 2) in Kombination mit 16 GB GDDR6-Speicher und erreicht somit eine Leistung von 10,28 TFLOPs. Ab Werk werden 825 GB SSD-Speicher geboten, der über einen handelsüblichen M.2-Slot mit einer zusätzlichen NVMe-SSD (PCIe 4.0) erweitert werden kann. Hier sind vor allem Lösungen mit Heatsink von Vorteil, etwa die WD Black SN850 mit 1 TB für 111 Euro. Weiterhin unterstützt die PlayStation 5 Auflösungen bis hin ins 8K-Format, 120 Hz, Blu-rays, HDR und Raytracing.Media Markt verkauft ein weiteres PS5-Bundle mit den beiden Spielen God of War Ragnarök und Horizon Forbidden West aktuell für 699,99 Euro. Egal für welches Angebot ihr euch entscheidet, alle Konsolen kommen in der neuesten Revision CFI-12xx (z.B. CFI-1216A / CFI-1216B).