Günstige SSD: WD Black SN850X (2 TB) bei Media Markt für 190 Euro

Aktuell verkauft Media Markt die PCIe 4.0-SSD WD Black SN850X mit 2 TB Speicher für unter 190 Euro - ein neuer Bestpreis. Das Solid State Drive im M.2-Format erreicht Datenraten von bis zu 7300 MB/s und eignet sich somit vor allem auch für den Gaming-Bereich.

WD Black SN850X (2 TB) Jetzt für 189,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

WD Black SN850X (1 TB + Kühlkörper) Jetzt für 139,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Media Markt Angebote: Details zur WD Black SN850X SSD

WD Black SN850X (2 TB) Jetzt für 189,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

WD Black SN850X (1 TB + Kühlkörper) Jetzt für 139,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Ein Blick in den Preisvergleich zeigt: So günstig war die WD Black SN850X mit 2 TB noch nie. Wer also nach einer kapazitätsstarken und schnellen SSD für seinen M.2-Slot in Notebooks, Desktop oder der PlayStation 5 (PS5) sucht, findet bei Media Markt einen tollen Deal.Die WD Black SN850X SSD bietet Gaming-Enthusiasten viel Leistung und Geschwindigkeit. Mit sequenziellen Leseraten von bis zu 7.300 MB/s verkürzt die Western Digital-SSD Ladezeiten, reduziert Framerate-Einbrüche und sorgt für flüssiges Gameplay. Zudem bietet der Deal von Media Markt die PCIe 4.0 NVMe-SSD mit großzügigem 2-TB-Speicherplatz an. Mit dem neuen Game Mode 2.0 (nur für Windows) können Benutzer weiterhin die Leistung optimieren und Streaming, Aufzeichnungen und Gaming verbessern.Die WD Black SN850X bietet zudem Funktionen wie vorausschauendes Laden, Lastausgleich und adaptives Temperaturmanagement. Sie unterstützt die DirectStorage-Technologie von Microsoft, um Ladezeiten nochmals zu verkürzen. Das WD_BLACK Dashboard bietet außerdem zusätzliche Überwachungsfunktionen. Die SSD ist kompatibel mit Computern, die einen M.2-Anschluss (Typ-M) und Unterstützung des Formfaktors M.2 2280 sowie Windows 11, 10 oder 8.1 haben.Die einstigen Bluescreen-Probleme unter Windows 11 22H2 wurden durch ein kürzliches Firmware-Update für die WD Black SN850X beseitigt.