Fälscherring in Deutschland: Amazon erhebt erste große Zivilklage

Das gab es noch nie: Amazon hat zusammen mit dem Unternehmen Brother Zivilklage gegen mutmaßliche Mitglieder eines Fälscherrings aus Deutschland erhoben. Die sollen versucht haben, gefälschte Druckerkartuschen als Markenprodukte zu verkaufen.

Die erste Klage dieser Art: Fälscherring aus Deutschland im Visier

Amazon investiert viel

Zusammenfassung Amazon & Brother reichen Zivilklage gegen Fälscherring aus Deutschland ein.

Versuchte, gefälschte Druckerkartuschen als Marke zu verkaufen.

Betrüger sollen Amazon & Brother umgangen haben, um Kunden zu täuschen.

Fälscherring soll leere Kartuschen gekauft und mit "unechtem Tonerpulver" befüllt haben.

Betrüger sollen holografische Sicherheitslabel nachgeahmt haben.

Amazon investiert 2021 mehr als 900 Mio. US-Dollar gegen Fälschungen.

"Wir tolerieren keine gefälschten Produkte in unseren Stores. Dies ist die erste Klage dieser Art, die wir in Europa einreichen", so Amazon in einer aktuellen Mittelung . Das Unternehmen hatte demnach mit seiner Counterfeit Crimes Unit (CCU), eine eigene Abteilung für Ermittlungen und Klagen gegen Fälscher, eine Gruppe an 18 Akteuren aus Deutschland ausgemacht. Die sollen sich organisiert haben, um gemeinsam gefälschte Tonerkartuschen als Original-Produkte des Herstellers Brother anzubieten.Vor dem Landgericht Berlin reicht man deshalb jetzt eine Zivilklage ein. Die Anschuldigung: Der Fälscherring hätte gezielt Systeme von Amazon und Brother umgangen, um Kunden zu täuschen und die gefälschten Produkte zu verkaufen. Demnach hatten die mutmaßlichen Betrüger leere Original Bro­ther-To­ner­kar­tu­schen gekauft, um diese dann wiederum mit "unechtem Tonerpulver" zu befüllen. Auch vollständig gefälschte Kartuschen waren demnach Teil des Angebots.Amazon betont, dass die Fälscher dabei durchaus hohen Aufwand betrieben hatten, um den Anschein von neuen Original-Produkten zu bewahren. Unter anderem war es dem Ring gelungen, die holografischen Sicherheitslabel nachzuahmen, die Brother auf der Verpackung der Kartuschen anbringt.Die Schlagzahl, mit der Amazon gegen Fälschungen vorgeht, scheint in den letzten Jahren und Monaten deutlich zuzunehmen. Das Unternehmen selbst gibt an, dass man alleine im Jahr 2021 mehr als 900 Millionen US-Dollar investiert habe, um gegen "Fälschungen, Betrug und anderen Formen des Missbrauchs" vorzugehen. Diese Zahl zeigt aber auch, gegen was für ein großes Problem der Konzern hier kämpft.