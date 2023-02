Dyson V11 & V12: Media Markt bietet 10% Rabatt auf Akkusauger

Bei Media Markt erhaltet ihr jetzt viele Dyson Akku-Staubsauger, Lüfter und Luftreiniger zum Bestpreis. Im Online-Shop gewährt man 10 Prozent Rabatt, unter anderem auf den beliebten Dyson V11 Absolute und den Dyson V12 Detect Slim mit "Laserdüse" - Starke Deals!

Media Markt Angebote: Dyson V11 & Dyson V12 Detect Slim Absolute

Den 10-Prozent-Rabatt auf eine Vielzahl von Dyson-Produkte erhaltet ihr auf der Aktionsseite von Media Markt und wenn ihr an der Kasse im Bereich Bezahlung den neueneinlöst. Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei, auch eine Abholung ist möglich. Die Rabattaktion gilt nur bis zum 28. Februar um 19:59 Uhr.Das Highlight der Haushalts-Deals bei Media Markt ist der Dyson V11 Absolute . Der beliebte Akkustaubsauger kommt mit einem großen Staubbehälter, wechselbaren Akkus und einer großen Auswahl an Zubehör. Im Paket enthalten sind unter anderem die bekannte Motorbar Elektrobürste mit Softwalze, eine Kombi-Zubehördüse nebst Fugendüse und die Mini-Elektrobürste. Obwohl es sich um die ältere V11-Generation handelt, kann sich der Akkusauger mit seinen intelligenten Reinigungsmodi noch immer sehen lassen, vor allem zu einem guten Preis von 522 Euro.Den Preisnachlass in Höhe von 10 Prozent könnt ihr im Online-Shop auch auf den modernen Dyson V12 Detect Slim Absolute (2022) anwenden. Ihn gibt es jetzt für nur noch 567 Euro anstatt 630 Euro. Mit seinem schmaleren Design und einem kompakteren Staubbehälter eignet er sich vor allem für kleinere Wohnungen oder kurze Einsätze. Dabei profitiert er von den neuen Dyson-Modi, wie einer Schmutzanalyse und der automatischen Anpassung der Saugleistung. Vor allem aber ist er für seine "Laserdüse" bekannt, die euch bei der intensiven Reinigung optisch unterstützt. Als Absolute-Modell ist auch hier ein großes Zubehör-Paket dabei.Nutzt für den Rabatt denan der Kasse.