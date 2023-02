Probleme mit "Update-Stau": Windows-Update-Funktion gestört

Windows-Nutzer beklagen derzeit ein ungewöhnliches Phänomen: Ihre Rechner können nicht aktualisiert werden, es gibt aber eine lange Liste an angebotenen Updates. In der Einstellungen-App kommt es deshalb im Abschnitt von Windows-Updates zu einem "Installationsstau".

Kein Bug in den KB-Updates?

Zusammenfassung Windows-Nutzer melden Installationstau bei Updates

Microsoft hat anscheinend Fehler serverseitig behoben

Aktuell sollten alle Updates installiert werden

Microsoft hat sich bisher nicht zu Fehler geäußert

Ähnliche WSUS-Probleme durch Server-Upgrade ausgelöst

Darüber gestolpert ist Günter Born. Er hat die Nutzerbeschwerden gesammelt und in seinem Blog zusammengefasst . Im Microsoft Answers-Forum hatten sich dazu viele Betroffene gemeldet und berichtet, dass die jüngsten Windows- und Treiber-Updates bei der Installation fehlschlugen. Es wurden nur Fehlermeldungen wie "0x80070103" oder "0x800F0922" und die Option, es später noch einmal zu versuchen, angezeigt.Die gute Nachricht vorab: Microsoft hat allem Anschein nach den Fehler serverseitig korrigieren können. Das heißt, dass aktuell alle angebotenen Updates auch installiert werden sollten. Falls ihr betroffen ward, solltet ihr jetzt noch einmal nachschauen, ob sich das Problem erledigt hat.Viele betroffene Windows-Nutzer melden, dass sie auch nach mehreren Tagen der vergeblichen Versuche nun ein automatisch aktualisiertes System vorfinden und alle Aktualisierungen reibungslos durchgelaufen sind. Das bestätigt die Vermutung, dass es zu einem Problem bei Microsoft gekommen ist und die Installationsprobleme nichts mit den Nutzer-PCs oder den eigentlichen KB-Updates zu tun hatten.Microsoft hat sich bisher noch nicht zu dem Fehler geäußert. Auffallend ist nur, dass es nicht das einzige Problem mit der Auslieferung der Updates in diesem Monat ist. Wie wir bereits berichteten, gab es mit den Windows Server Update Services (WSUS) , also mit der Auslieferung in Unternehmen, erhebliche Schwierigkeiten. Dort hatte der Konzern bereits bestätigt, dass ein Server-Upgrade die Probleme ausgelöst hatte: Dabei wurden die erforderlichen MIME-Typen (Multipurpose Internet Mail Extensions) der Unified Update Platform (UUP) entfernt, sodass die Updates nicht erkannt wurden.