Baustein der Zukunft: Blue Origin verwandelt Mondstaub in Solarzellen

Alle Fantasien zu einem längeren Aufenthalt auf dem Mond können nur mit zuverlässigen Energiequellen Realität werden. Blue Origin, Raumfahrtunternehmen von Jeff Bezos, präsentiert stolz eine Lösung: Solarzellen, die aus Mondstaub hergestellt werden können.

Unbegrenzt skalierbare Energieversorgung auf dem Mond

Tests erfolgreich

Zusammenfassung Mondbasis erfordert Ressourcen vor Ort.

Kosten für Nutzlast ins All: ca. 1000 US-Dollar pro Kilo.

Blue Origin entwickelt Solarzellen aus Mondstaub.

Prozess im Schmelzreaktor, gezielte Trennung.

Blue Origin

Was kostet es, ein Kilogramm Nutzlast in den Orbit zu bringen? Diese Frage steht vor allen Bemühungen außerhalb der Erdatmosphäre - auch wenn die Kosten von über 80.000 Dollar in den 80er-Jahren mittlerweile durch moderne und vor allem wiederverwendbare Raketen wie Falcon Heavy auf rund 1000 US-Dollar pro Kilo gedrückt wurden . Es gilt aber immer noch: Will man eine Mondbasis etablieren - Ziel von mehreren staatlichen Weltraumprogrammen - muss man so viel wie möglich aus den Ressourcen machen, die schon vor Ort sind. Genau dieses Ziel verfolgt Blue Origin mit seiner "Blue Alchemist Technology"."Wir können Energiesysteme auf dem Mond direkt aus Materialien herstellen, die überall auf der Oberfläche vorhanden sind, ohne spezielle Substanzen von der Erde mitzubringen", so die Ingenieure des Unternehmens in einem Blogpost . Auf Basis dieser Überlegung hat man ein System entwickelt, das Mondgestein nutzt, um daraus Solarzellen herzustellen. "Blue Alchemist kann unbegrenzt skaliert werden, sodass die Energieversorgung auf dem Mond kein Hindernis mehr darstellt", so das Team weiter.Die sogenannte "Molten regolith electrolysis" (MRE), deutsch Schmelzregolith-Elektrolyse, ist schon seit Jahrzehnten Gegenstand der Forschung, Blue Origin will in den letzten zwei Jahren aber an entscheidender Stelle Fortschritte gemacht haben. Das gilt vor allem für die Fähigkeit, das geschmolzene Regolith effizient durch den Prozess im Schmelzreaktor zu bewegen und die gewünschten Materialien gezielt trennen zu können. Ferner war es wichtig, einen Mechanismus zu entwickeln, der durch die natürlichen Schwankungen der Regolith-Eigenschaften nicht beeinträchtigt wird.