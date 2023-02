Dyson V12 & V15 Detect: Media Markt mit Tiefpreisen für Akkusauger

Die Mehrwertsteuer-Aktion von Media Markt bietet eine echte Möglichkeit, günstig an einen neuen Dyson-Staubsauger zu gelangen. Die Modelle Dyson V12 und Dyson V15 in ihren beliebten Detect-Versionen mit "Laserdüse" werden jetzt als Schnäppchen zum Bestpreis verkauft.

Dyson Akkusauger stark reduziert Topseller ab 495 Euro bei MediaMarkt

Die besten Dyson-Deals bei Media Markt

erst im Warenkorb

Mehrwertsteuer geschenkt: Alle Details zum Dyson V15 Detect Absolute

Dyson V15 Detect Absolute Jetzt für 629 Euro bei Media Markt

Alternativen: Wenn es nicht gleich das Flaggschiff sein muss

Dyson V15 Detect (2022) Jetzt für 495 Euro bei Media Markt

Dyson V12 Detect Absolute Jetzt für 529 Euro bei Media Markt

Seit jeher ein Topseller, sinken die Preise für Dyson Akku-Staubsauger zur Media Markt 19 Prozent Aktion deutlich. Egal ob das V15-Flaggschiff mit Zubehör oder als kompakte V12-Slim-Version, die MwSt.-Deals können sich wirklich sehen lassen.Der Preisnachlass wirdangezeigt. Auch hier ist die Lieferung versandkostenfrei und eine Abholung möglich.Der Dyson V15 Detect Absolute gilt als einer der fortschrittlichsten Akku-Staubsauger des Herstellers, der mit einem großen Zubehörpaket ausgeliefert wird. Im Mittelpunkt steht die neue Bodendüse mit einer Laser-Technologie zur optischen Stauberkennung. Zusätzlich wird die klassische Motorbar-Bodendüse mitgeliefert. Der Akkusauger erkennt dabei verschiedene Bodenarten und analysiert die Größe der Schmutzpartikel, um seine Leistung und Funktionsweise automatisch den Reinigungsgegebenheiten anzupassen.Neben einer Kombi-Zubehördüse und einer Fugendüse liegt dem Dyson V15 Detect Absolute eine spezielle Haardüse bei, über die sich vor allem Besitzer von Katzen, Hunden und Co. freuen werden. Herumfliegende Tierhaar werden mit ihr schnell aufgenommen und selbst entwirrt. Optimal, um Couch, Kissen, Bett und Co. abzusaugen. Weiterhin kommt das Akku-Staubsauger-Bundle mit einem Flex-Adapter und einer Wandhalterung samt Ladefunktion. Weitere Eckdaten: Wechselbarer Akku, 660 Watt Leistung und ein effizientes Filtersystem.Obwohl sich der Bestpreis des Dyson V15 Absolute-Pakets wirklich sehen lassen kann, sucht ihr eventuell noch nach einem günstigeren Einstieg in die Welt der Akku-Staubsauger. Hierfür bietet Media Markt ein Modell ohne Laserdüse für ebenfalls stark reduzierte 494 Euro an - der klassische Dyson V15 Detect (2022) Wer hingegen auf etwas Saugleistung verzichtet und einen kleineren Staubbehälter bevorzugt, der kommt mit dem Dyson V12 Detect Slim Absolute auf seine Kosten. Hier ist zum Komplettpreis von nur 529 Euro die Laserdüse wieder mit enthalten, sodass alle Vorteile der Detect-Serie voll ausgenutzt werden können.