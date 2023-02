Lichtstriche über Hawaii: Teleskop beobachtet spannendes Phänomen

Am Himmel über dem Vulkan Mauna Kea hat sich am 28. Januar ein spannendes visuelles Spektakel ereignet, das bisher selten eingefangen wurde. Im Sichtbereich eines Teleskops zogen plötzlich parallele grüne Lichtstrahlen durch die Nacht. Die kamen aus dem Weltraum.

Der Nachthimmel über Hawaii wurde von grünem Laserlicht durchzogen

Ein Satellit der immer schießt

Zusammenfassung Am 28. Januar am Himmel über dem Vulkan Mauna Kea: grüne, parallele Lichtstrahlen aus dem Weltraum.

Ursprung der Lichter: Fernerkundungssatellit ICESat-2/43613 der NASA.

Glückliche Umstände: bewölkter Himmel bis in weite Höhe.

Video zeigt kontrastverstärkte Ansicht der dünnen Lichtsäulen.

Erklärung: Satellit schießt konstant grüne Laserpulse Richtung Erde.

Faszinierendes visuelles Spektakel, das bisher selten eingefangen wurde.

Subaru Telescope

Das Nordlicht mit seinem faszinierende grünen Strahlen hat jeder schon einmal zumindest auf Bildern und Videos gesehen. Ein Nachthimmel, über den sich grüne, perfekt parallele Linien ziehen, dürfte aber wohl den wenigsten bisher untergekommen sein. So ging es vor ein paar Tagen dem Team am Subaru-Teleskop auf dem Mauna Kea in Hawaii, dem sich in der Nacht vom 28. Januar genau ein solches Bild bot. Besonders erfreulich: Auch die am Teleskop angebrachte Subaru-Asahi Stern-Kamera war auf das Phänomen gerichtet.Und so können die Astronomen ein spannendes Video der Lichter bereitstellen, das den seltenen Anblick in verschiedenen Versionen zeigt. Besonders eindrucksvoll ist dabei eine kontrastverstärkte Ansicht, bei denen sich die dünnen Lichtsäulen sehr deutlich vor dem bewölkten Himmel abheben. Auch wenn von dem Anblick eine mystische Stimmung ausgeht, ist die Erklärung doch schnell gefunden - wenn auch nicht auf dieser Welt."Die Lichter stammen vermutlich von dem Fernerkundungssatelliten ICESat-2/43613", teilte das Teleskopteam am Montag laut Cnet mit. Die NASA-Mission fliegt seit 2018 um die Erde und untersucht Eis, Wolken und Landerhebungen - daher auch der Namen, "Ice, Cloud and Land Elevation Satellite-2" (ICESat-2). Für diese Vermessungsaufgabe schießt der Satellit konstant grüne Laserpulse Richtung Erde.Dann mussten nur noch glückliche Umstände zusammenkommen. Der Nachthimmel war am 28. Januar über dem Vulkan Mauna Kea bis in weite Höhen bewölkt - eine Seltenheit - und konnte so den Effekt der Laserstrahlen wie eine Nebelmaschine bei einer Lichtshow verstärken. Dann musste nur noch der Zufall nachhelfen, dass sich dieses Schauspiel genau vor der Linse der Kamera ereignet.