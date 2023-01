Anklage gegen den Rick and Morty-Schöpfer wegen häuslicher Gewalt

Justin Roiland ist für derben Humor bekannt, dieser ist auch das Markenzeichen seiner Serie Rick and Morty und auch seines Sci-Fi-Shooters High on Life. Der 42-Jährige dürfte privat aber ein eher schwieriger Zeitgenosse sein, denn ihm drohen nun strafrechtliche Konsequenzen.

Verhaftung und Freilassung auf Kaution

Denn gegen Roiland wurde vom Orange County Superior Court Anklage wegen häuslicher Gewalt erhoben. Diese geht auf einen Vorfall von Anfang 2020 bzw. eine Strafanzeige von Mai desselben Jahres zurück. Wie NBC News berichtet, beinhalten diese Vorwürfe der häuslichen Gewalt mit Körperverletzung sowie eines Verbrechens der Freiheitsberaubung durch Bedrohung, Gewalt, Betrug und/oder Täuschung.Das mutmaßliche Opfer wird aus Gründen des Schutzes der Privatsphäre nicht namentlich genannt, die Frau wird lediglich unter dem generischen Jane Doe in den Dokumenten angeführt. Sie soll jedenfalls zu dieser Zeit in einer Beziehung mit dem Angeklagten gestanden haben.Roiland wurde im August 2020 verhaftet und gegen eine Kaution von 50.000 Dollar freigelassen. Im Oktober 2020 stand er dazu zum ersten Mal vor Gericht, damals wurde laut Gerichtsprotokoll eine Schutzverfügung ausgesprochen, laut der Roiland die Person nicht belästigen, bedrohen oder überwachen darf. Der Schauspieler, Autor und Produzent darf der Frau nicht näher als 100 Fuß kommen (also circa 30 Meter), zudem musste Roiland alle Schusswaffen, die sich in seinem Besitz befanden, der Polizei aushändigen.Seit dem Vorfall haben mehr als ein Dutzend Gerichtsanhörungen stattgefunden, Roiland sollte gestern zu einer Anhörung vor Gericht erscheinen - ein Verhandlungstermin steht allerdings noch nicht fest.Bekannt ist der gebürtige Kalifornier vor allem als Co-Schöpfer der animierten Fernsehserie Rick and Morty, von der es mittlerweile sechs Staffeln gibt. Er gründete 2016 auch das Videospielstudio Squanch Games, das gegen Ende des letzten Jahres den Ego-Shooter High on Life veröffentlichte und damit auch große Erfolge feiern kann.