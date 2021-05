Rick and Morty - Reichlich Chaos im neuen Trailer zur 5. Staffel

Videos automatisch starten

Der US-Fernsehsender Adult Swim hat der fünften Staffel der Animationsserie Rick and Morty einen weiteren Trailer spendiert. Wenig überraschend lässt dieser keine Zweifel aufkommen, dass auch die neuen Folgen wieder voll verrückter Momente und jeder Menge Anspielungen an die Popkultur stecken werden. Los geht es schon in wenigen Wochen.



Im neuen "Rick and Morty"-Trailer findet sich das nicht ganz alltägliche Großvater-Enkel-Gespann in einer Reihe aberwitziger Situationen wieder. Unter anderem bekommen es die beiden mit mutierten Truthähnen, Weltraummonstern, Killer-Robotern und Doppelgängern zu tun, werden in Robo-gegen-Kaiju-Schlachten à la Pacific Rim verwickelt oder hängen im Hellraiser-Look ab.



Staffel 5 von Rick and Morty startet in den USA am 20. Juni 2021 bei Adult Swim. In Deutschland geht es schon einen Tag später bei TNT Comedy im Pay TV los. Zu einem späteren Zeitpunkt dürften die neuen Folgen dann auch bei Netflix zu sehen sein.