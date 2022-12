High on Life: Shooter des Rick and Morty-Schöpfers im Launch-Trailer

Alien-Jagd mit sprechenden Waffen

High on Life ist ein neuer Shooter für PC und Xbox, der unverkennbar die Handschrift des Rick and Morty-Erfinders Justin Roiland trägt. In der ziemlich verrückten Geschichte legen Spieler sich mit einem intergalaktischen Drogenkartell an - und werden dabei von plappernden Waffen begleitet.Die Story von High on Life klingt zunächst wenig spektakulär: Die Erde wird von Außerirdischen angegriffen und Spieler müssen quasi im Alleingang den Planeten gegen die Invasoren beschützen. Ganz so normal ist High on Life letztendlich aber doch nicht, denn die Aliens sind hier hinter den Menschen her, um sich an ihnen zu berauschen. Als wäre dies nicht bereits schräg genug, ist der Held der Geschichte mit sprechenden Waffen - oder eben waffenähnlichen Kreaturen - unterwegs, die neben Schießen und niedlich Dreinschauen zudem auch noch recht gesprächig sind und den einen oder anderen derben Spruch auf Lager haben.Insgesamt ist die ziemlich bunte Comic-Welt von High on Life bevölkert von friedlichen (und wenigen friedlichen) Alien-Kreaturen, mit denen Spieler auf verschiedene Art und Weise interagieren können. Neben der Erde führt das Abenteuer noch auf viele weitere Planeten. Unter anderem verfolgen wir die Spur des Alien-Drogenkartells auf einen Dschungelplaneten oder eine Stadt, die im Inneren eines Asteroiden erbaut wurde.High on Life ist das erste große Spiel von Squanch Games. Das von Justin Roiland (Rick and Morty) gegründete Studio hatte in der Vergangenheit unter anderem das Comedy-Adventure Trover Saves the Universe für VR-Brillen veröffentlicht. Der neue Shooter ist hingegen auch ohne solches Zubehör ab sofort auf dem PC, der Xbox One und Xbox Series X/S spielbar und außerdem direkt zum Start im Xbox Game Pass enthalten.