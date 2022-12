Stark reduziert: Media Markt und Saturn starten ihre Silvester-Deals

Zum Jahresende sinken bei Media Markt und Saturn die Preise. Nur für wenige Tage bieten die Online-Shops viele Technik-Angebote zu besonders günstigen Preisen an. Wir haben die Prospekte durchstöbert und zeigen euch die besten Deals der Silvester-Sales im Überblick.

Günstige Tastaturen, Headsets, Mäuse, SSDs und Lego-Spielsets

Jetzt vor Silvester noch richtig sparen!

Die besten Deals für den Rutsch in 2023!

Dass beide Elektronikhändler mit ihren Angeboten immer mehr zusammenrücken, zeigen die Deals und Sales kurz vor Silvester. Bei Media Markt findet man die Jahresendkracher , bei Saturn hingegen den Jahresendspurt . Beide Aktionen fokussieren sich auf stark reduziertes Gaming-Zubehör, Lego Friends-Produkte, Heizgeräte und Haushaltsgeräte von Bosch und Siemens. Zudem findet man günstige Smartphones in den Android-Days und preiswerte SSDs, Festplatten und Co. in der Speicherwoche Wer noch heute (oft) versandkostenfrei bestellt und sich seine Schnäppchen aus den Online-Shops und Prospekten nach Hause liefern lässt, bei dem sollte die Post spätestens an Silvester (31.12.) klingeln. Ab morgen könnte es mit einem Versand im Jahr 2022 knapp werden. Alternativ kann während der Bestellung allerdings eine Abholung in den Filialen vor Ort reserviert werden. Gutscheine oder Coupon-Codes werden für die Rabattaktionen der Händler nicht benötigt.In den Gaming-Deals von Media Markt und Saturn gewährt man einen Rabatt von 22 Prozent auf die Hardware bekannter Hersteller, wie zum Beispiel Razer, Steelseries, Roccat und Corsair. Zu den Highlights zählen unter anderem das Razer Kraken V3 Headset für nur noch 58 Euro und die Roccat ROC Pyro Tastatur für 69 Euro. Ebenso ist das kabellose Steelseries Arctis Nova 7 auf günstige 136 Euro reduziert. Der Rabatt ist wie üblich erst im Warenkorb sichtbar. Gleiches gilt für viele Lego Friends-Produkte vom Wohnblock über Cafés bis hin zur Rollschuhdisco, die pauschal um 10 Prozent gesenkt wurden.Weiterhin sollte man sich in den Online-Shops die Speicher-Schnäppchen genauer ansehen. Bis zum 2. Januar sind hier viele SSDs und Festplatten reduziert. Etwa die WD Black SN850 mit Heatsink und 1 TB Speicher für 129 Euro oder die Samsung 980 Pro Heatsink und 2-TB-Kapazität für 209 Euro. Etwas günstiger ordnet sich die 1 TB große WD Black SN770 für 78 Euro ein oder aber man greift zur externen HDD WD Elements mit 2 TB für 66 Euro. Beliebt ist zudem die SanDisk Ultra 3D SSD im SATA-Format mit 2 TB für 139 Euro.