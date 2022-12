Nur für 2 Tage: Die letzten Xmas-Deals bei Media Markt und Saturn

In den Online-Shops von Media Markt und Saturn sind die letzten Tage des großen Weihnachts-Sales angebrochen. Nur noch für kurze Zeit profitiert ihr von günstigen Technik-Angeboten, Bundles und Cashbacks. Wir haben für euch die Prospekte nach den besten Deals durchstöbert.

Auf den Aktionsseiten von Media Markt und Saturn findet die Rabattaktion rund um die Feiertage nur noch bis zum 24. Dezember 2022 um 14 Uhr statt. Einen Tag länger gibt man Schnäppchen-Jägern, um die Angebote aus der Apple Week wahrzunehmen und bis zum Jahresende stehen zudem die Google-Deals mit Pixel-Smartphones, Chromecast und Co. im Mittelpunkt. Achtet dabei vor allem auf Bundles, Hersteller-Cashbacks zum Kombinieren und Gutschein-Geschenke der Händler.Stark reduziert zeigen sich in den Online-Shops heute vor allem Smartphones, Laptops, 4K-Fernseher, Haushaltsgeräte und PC-Zubehör (z.B. Drucker, SSDs, Monitore etc.). Und auch wenn die Händler nicht mehr pünktlich zu Heiligabend liefern können, so kann man während der Bestellung weiterhin eine Abholung in den Filialen reservieren oder sich aber zwischen den Jahren auf neue Technik freuen. Hauptsache, der Preis stimmt!Zu den Highlights bei Media Markt gehört unter anderem das Lenovo IdeaPad 3i , ein 15 Zoll großes Chromebook, das zusammen mit dem Google Nest Hub (2. Gen.) für günstige 279 Euro verkauft wird. Außerdem erhält man die True-Wireless-Kopfhörer Jabra Elite 7 Pro samt 30-Euro-Coupon für reduzierte 129 Euro. Weiterhin gibt es einen 50-Euro-Gutschein, wenn man sich für den Kauf des Samsung Galaxy Book 2 entscheidet. Das 15-Zoll-Notebook kommt mit einem Intel Core i3-Prozessor nebst 8 GB RAM und 256 GB SSD für 529 Euro zu euch nach Hause. Oder aber man interessiert sich für die LG F4WV Waschmaschine zuzüglich 50-Euro-Geschenk zum Preis von nur 599 Euro.Bei Saturn hingegen konzentriert man sich in erster Linie auf 4K-Fernseher. Den Samsung GU 50 AU 7199 (50 Zoll) erhält man samt Galaxy Buds Live-Kopfhörern für schmale 469 Euro. Das Premium-Modell LG OLED 55 C2 7LA (55 Zoll) wird zugleich mit der LG DS40Q Soundbar und Subwoofer für 1499 Euro angeboten. Ebenso findet man in den Online-Shops den HP 15s-eq2376ng Laptop, ein weiterer 15-Zöller mit AMD Ryzen 7, 16 GB RAM und 512 GB SSD inklusive ein Jahr Microsoft 365 Single-Lizenz für schmale 649 Euro. Und zu guter Letzt gibt es den Kaffeevollautomaten Philips EP2231/40 inklusive Wasserfilter-Set für 369 Euro. Somit dürfte vor Weihnachten für jeden etwas dabei sein.